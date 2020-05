Będzie zmiana kandydata PO w wyborach? RMF FM: To już przesądzone

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego wybory prezydenckie nie odbyły się 10 maja. W związku z przełożeniem terminu przeprowadzenia głosowania, coraz częściej spekuluje się, że KO chce wymienić Małgorzatę Kidawę-Błońską na innego kandydata. Falę domysłów przerywają dziennikarze RMF FM, którzy ustalili, że „to już przesądzone”.

W piątek o godz. 10.00 zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Właśnie na tym spotkaniu decyzja o wycofaniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ma być oficjalnie ogłoszona i wskazany nowy kandydat – podaje RMF FM. Z ustaleń dziennikarzy rozgłośni wynika, że najprawdopodobniej o urząd głowy państwa będzie ubiegał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który miał już wyrazić zgodę na start w wyścigu prezydenckim.

Błaszczak o Trzaskowskim: Nieudacznik

Wcześniej o możliwym starcie Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich nieoficjalnie informował portal wpolityce.pl. Do tych doniesień odniósł się Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia. – Przypominam, Trzaskowski to prezydent miasta, które nie tak dawno miało gigantyczne kłopoty ze ściekami, zatruwało Wisłę, bo prezydent Trzaskowski nie potrafił sobie poradzić. To Wojsko Polskie, proszę bardzo, kolejny przykład tego jak WP uratowało sytuację, wyręczyło niejako Rafała Trzaskowskiego, poprzez postawienie mostu pontonowego i poprzez stworzenie rurociągu przesuwającego nieczystości z lewego na prawy brzeg, bo na prawym brzegu Warszawy jest oczyszczalnia ścieków. No więc nieudacznik – powiedział minister obrony narodowej.

