Hołownia: Żal mi Kidawy-Błońskiej. Kampania w PO zaczyna przypominać brazylijską telenowelę

W mediach pojawiły się informacje, że dojdzie do wymiany kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Z informacji RMF FM wynika, że wycofana zostanie kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a o urząd głowy państwa najprawdopodobniej będzie ubiegał się Rafał Trzaskowski.

O tę sytuację na antenie Polsat News był pytany bezpratyjny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski pytał go, czy w jego sztabie „słychać płacz i zgrzytanie zębów”.

– T o nie jest tak, że myśmy tylko na słabości Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zbudowali to, co zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy to na tysiącach osób, na wspaniałych akcjach, które prowadzili, na naprawdę entuzjazmie, który jest w całym kraj u – zapewnił Hołownia.

Kandydat na prezydenta przyznał, że temu co się dzieje w PO przygląda się z uwagą, „choć zaczyna to miejscami przypominać brazylijską telenowelę”. – Słyszymy, że Kidawa-Błońska nie chce rezygnować, a jej koledzy utrzymują, że jednak zrezygnuje. Pojawia się giełda nazwisk osób, które chciałyby na tej sytuacji się pożywić. Mam nadzieję, że jutro ta sytuacja się wyjaśni i dowiemy się kto stanie w szranki w tych dziwnych wyborach – mówił Hołownia.

„Rewolucja już się dzieje”

Bezpartyjny kandydat był też pytany, czy ewentualna kandydatura Trzaskowskiego może okazać się złą wiadomością dla Hołowni, który „żywił się elektoratem Platformy Obywatelskiej”. – Ja też zbudowałem bardzo dużo w swojej autorskiej, autonomicznej opowieści – podkreślił Hołownia. – Nie boję się tego absolutnie, dlatego że ta maszyna, którą rozpędziliśmy, jest naprawdę rozpędzona – stwierdził. – Myśmy okrzepli przez całą tę kampanię, dziwną to dziwną. Zrobiliśmy mnóstwo. 18 oddziałów, 100 tys. obywatelskich wpłat, 80 tys. wniosków wysłanych do premiera. My jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy. Ta żółta rewolucja już się dzieje – dodał.

Hołownia stwierdził też, ze jego zdaniem „konkurs partii politycznych jest w wyborach parlamentarnych, a w wyborach prezydenckich oczekuje się osoby z wizją Polski. – Jeżeli Trzaskowski zdecyduje się kandydować, to z pewnością będziemy konfrontować nasze wizje Polski - zapewnił.

Kandydat podkreślił, że jest mu bardzo żal Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Ja ją naprawdę szanuję i uważam, że wielu jej kolegów zachowuje się wobec niej po prostu szalenie nieelegancko. Po prostu nie fair, trzeba też uczciwie powiedzieć – podkreślił. – Jest coś niefajnego w tym, kiedy zwalniają cię bez twojej świadomości czy wiedzy na Twitterze czy Facebooku czy w innych miejscach – dodał.

– Marzę o Polsce, w której wewnętrzne życie jednej z partii nie będzie nas do tego stopnia wciągało. Mamy ważniejsze problemy niż ta brazylijska telenowela – podsumował Hołownia.

