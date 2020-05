Politycy komentują rezygnację Kidawy-Błońskiej. „Potraktowaliście ją jak przedmiot”

„Samotna kandydatka na ostatniej konferencji to w całej okazałości pokazana hipokryzja i fałsz całej KO. Potraktowaliście MKB jak przedmiot. Straszne” – napisała Joanna Scheuring-Wielgus, a podobnych opinii jest więcej. Politycy wskazywali na fakt, że wicemarszałek Sejmu o wycofaniu się z wyborów poinformowała na konferencji, podczas której nie towarzyszyli jej inni politycy PO, którzy jeszcze kilka tygodni temu tak chętnie wspierali ją podczas kampanii. Na Twitterze nie brakuje również podziękowań, w których przodują politycy PO, wskazując na „przyzwoitość, odwagę i uczciwość” byłej już kandydatki na fotel głowy państwa.

Krystyna Szumilas



Tomasz Jaskóła



Monika Rosa



Michał Szczerba



Arkadiusz Myrcha



Jan Grabiec



Kinga Gajewska



Tomasz Siemoniak



Leszek Miller



Barbara Nowacka



Beata Mazurek



Katarzyna Lubnauer



Joanna Scheuring-Wielgus

„Nie będę brała udziału w tych wyborach”

– Po pierwsze: jestem pewna, że za kilka tygodni będziemy mieli nowego prezydenta; ta trudna sytuacja w naszym kraju, prawna, konstytucyjna się skończy. Po drugie: nie będę brała udziału w tych wyborach – oświadczyła podczas briefingu w Sejmie Małgorzata Kidawa-Błońska. Była już kandydatka PO zaznaczyła, że „w Polsce są dwa bezpieczniki, które mogą zatrzymać złe działania dotyczące organizacji wyborów: jednym jest Senat, drugim samorządy”. – Kiedy rządzący wpadli na szatański pomysł, żeby wybory robić w środku pandemii, chcieli je zrobić niezgodnie z konstytucją, nie mogłam milczeć. Musiałam to głośno powiedzieć. Gdyby nie mój mocny głos i mówienie o bojkocie, wybory w maju pewnie by się odbyły. Teraz mamy szansę na wolne i demokratyczne wybory – wyjaśniła.

– Mam nadzieję, że Polacy wezmą udział w tych wyborach i wygra je moja formacja. Wiem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo spadki sondażowe zostały spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych wyborach, czy nie, ale dla mnie najważniejsze było ich zdrowie, bezpieczeństwo i to, żeby Polska ciągle była krajem demokratycznym, w sercu Europy, krajem europejskim. Zawsze będę mówiła prawdę, nie licząc się z konsekwencjami, które mnie dotyczą, bo polityk musi być odważny. Musi myśleć o ludziach i mieć odwagę mówić nawet najtrudniejsze rzeczy – tłumaczyła wicemarszałek Sejmu.

Czytaj także:

„Nie ma specjalnej różnicy między kandydatami Platformy”. Radosław Fogiel komentuje wyborcze zamieszanie