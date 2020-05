Gdy Platforma ogłaszała kandydata, paski TVP szalały. „Człowiek-awaria powalczy o pałac”

Po rezygnacji z kandydowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w piątek 15 maja zarząd Platformy Obywatelskiej decydował o tym, kto powalczy o prezydenturę w jej imieniu. Dzień wcześniej chęć udziału w prawyborach na łamach „Gazety Wyborczej” zgłosił Radosław Sikorski, a w mediach pojawiała się także kandydatura Rafała Trzaskowskiego.

Wewnętrzny sondaż

Jak ujawnia Joanna Miziołek, Platforma przygotowywała się do wymiany kandydata już od dłuższego czasu. W miniony weekend partia przeprowadziła wewnętrzny sondaż. Wynikało z niego, że jedyne szanse na wejście do drugiej tury mieli Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Badanie dawało 30 proc. poparcia byłemu premierowi, 18 proc. prezydentowi Warszawy i po 11 proc. Tomaszowi Grodzkiemu i Radosławowi Sikorskiemu.

„Człowiek-awaria”