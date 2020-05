Trzaskowski do warszawiaków: Wiem, że moja decyzja część z was zaskoczyła, a nawet rozczarowała

Wieczorem na Facebooku Rafała Trzaskowskiego opublikowane zostało nagranie, na którym prezydent Warszawy zwraca się do mieszkańców miasta i tłumaczy swoją decyzję. – Wiem, że część z was zaskoczyła, a nawet rozczarowała moja decyzja o starcie w wyborach na prezydenta – przyznaje na początku polityk. – To była trudna decyzja – podkreśla, wskazując, że w Warszawie się urodził i wychował.

Trzaskowski tłumaczy, że startuje w wyborach na prezydenta, aby „bronić Warszawy i innych miast, miasteczek i wsi” oraz ogólnie samorządności, bo „PiS nie znosi samorządów ” . – Oczywiście, PiS będzie mógł wprowadzić komisarza (jeśli zwolni się urząd prezydenta stolicy – red.), ale tylko na trzy miesiące, a ja zostaję prezydentem Warszawy do momentu wygrania wyborów prezydenckich. W trzy miesiące nie pozwolimy PiS-owi zniszczyć Warszawy – zaznacza.

Tłumaczy, że podobne przypadki były choćby w Nowej Soli i Gliwicach, gdzie po okresie zarządu komisarycznego wygrywali kandydaci opozycji. – W Warszawie też wygra kandydat opozycji. To jest dla mnie absolutnie jasne – dodaje. Na koniec apeluje, by warszawiacy udali się na wybory. – Mam nadzieję, że wielka fala zmian zacznie się w Warszawie – kończy.