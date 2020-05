„Senat rusza z pracą nad ordynacją wyborczą”. Kwiatkowski rozwiewa wątpliwości

„Senat rusza z pracą nad ordynacją wyborczą, już w przyszłym tygodniu, 21 maja o godzinie 13:00 posiedzenie komisji senackich w tej sprawie” – napisał Krzysztof Kwiatkowski.

Prace nad nowelizacją kodeksu wyborczego

W trakcie dodatkowego posiedzenia Sejmu posłowie debatowali nad nowelizacją kodeksu wyborczego, która umożliwia przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 roku. Projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego zakłada przeprowadzenie wyborów w formie hybrydowej. Ustawa procedowana była w ekspresowym tempie. Rozpatrzono 47 poprawek, m.in. autopoprawkę PiS i poprawki ministra zdrowia. Odrzucone zostały zmiany postulowane przez opozycję. W głosowaniu przeprowadzonym 12 maja ustawę poparło 244 posłów, 137 było przeciw, 77 się wstrzymało.

Poprawki ministra zdrowia

Poprawki do projektu złożyli nie tylko przedstawiciele opozycji, ale też minister Zdrowia Łukasz Szumowski, o czym jako pierwsza poinformowała Polska Agencja Prasowa. Przewidywały one m.in, że ma być zagwarantowane co najmniej pięć dni roboczych na zgłoszenie przez obywatela zamiaru głosowania korespondencyjnego. Poprawki zakładały, że będzie minimum jedna skrzynka zwrotna na 750 osób zgłoszonych do glosowania korespondencyjnego, co ma ułatwić zwrot kart.

Szumowski proponował także, by minister zdrowia w przypadku zagrożenia epidemicznego na 7 dni przed wyborami mógł wydać rozporządzenie o obowiązkowym głosowaniu korespondencyjnym na terenie danej gminy.

Poprawki zakładały też, że nie tylko szef MSWiA, ale również minister zdrowia będą zaangażowani w opracowanie rozporządzenia ws. trybu odbierania kopert zwrotnych od wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

