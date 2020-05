„Dzisiaj niestety nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga”. Trzaskowski atakuje prezydenta

– Przed nami wybory. Mam nadzieję, że to będzie początek wielkiej fali zmian w Polsce, gdzie słowa najważniejsze takie jak: równość, sprawiedliwość, godność odzyskają swoje prawdziwe znaczenie – powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji zorganizowanej po godzinie 12.30. – Świat ostatnio stanął na głowie. Ci wszyscy, którzy sobie dobrze radzili, dzisiaj nie do końca mogą być pewni dnia jutrzejszego. Wszyscy zatraciliśmy podstawowe poczucie bezpieczeństwa. To wymaga nowej polityki opartej na empatii, odwadze i odpowiedzialności – kontynuował prezydent Warszawy.

„Dzisiaj niestety nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga”

W dalszej części wystąpienia Rafał Trzaskowski stwierdził, że „dzisiaj widzimy jak epidemia i kryzys gospodarczy sieją spustoszenie". – Potrzebujemy zupełnie nowej polityki, która stawi czoła światu, w którym więcej przestało znaczyć lepiej. Nowa polityka, która będzie opierać się o nową solidarność – powiedział polityk PO. Rafał Trzaskowski krytycznie wypowiedział się o urzędującym prezydencie. – Dzisiaj niestety nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga. Prezydent RP, który powinien być przykładem dbania o potrzebujących – stał się tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń – ocenił. – Paradoks dzisiejszej sytuacji polega na tym, że dokładnie ci, którzy szli po władzę pod hasłem silnego państwa – to państwo dramatycznie osłabili. Obecny kryzys to udowodnił. Problem polega na tym, że doprowadzono do chaosu, stracono kontrolę – diagnozował sytuację prezydent Warszawy.

Trzaskowski o służbie zdrowia i TVP



– Musimy przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby Polska była zdrowa. Moją pierwszą decyzją, pierwszą inicjatywą ustawodawczą jako prezydenta będzie ustawa o zwiększeniu finansowania służby zdrowia do 6% PKB. Zapytacie, skąd na to pieniądze, bo zawsze padają takie pytania. Pieniądze, które idą dzisiaj na propagandę, partyjną telewizję powinny zostać przeznaczone właśnie na zdrowie, na nasze szpitale – powiedział Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapowiedział także, że „w miejsce obecnej telewizji powstanie nowa telewizja publiczna, bez TVP Info, bez »Wiadomości«, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co dzisiaj tak zatruwa nasze życie publiczne".



Poniżej pełne wystąpienie Rafała Trzaskowskiego.

