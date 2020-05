Pitera: Apeluję do PO, żeby wskazała kandydata na następcę Trzaskowskiego w ratuszu

Była europoseł PO Julia Pitera na antenie Radia Plus wyraziła obawy o sytuację w stolicy, jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie wybrany na prezydenta RP. – Jestem warszawianką od wielu, wielu pokoleń i mam olbrzymie w Warszawie środowiska, które znam i wiem jaka jest wspólna obawa, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego spowoduje wsadzenie przez PiS komisarza – przyznała Pitera. – Wystarczy, że jeszcze Andrzej Duda, przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, podpisze nowelizację ustawy o samorządzie gminnym i będzie siedział (komisarz) trzy lat a – dodała.

Odwołała się do przykładu Mirosława Kochalskiego który pełnił funkcję prezydenta stolicy po tym, gdy ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński został prezydentem RP w 2005 roku. – Pamiętam czasy Mirosława Kochalskiego, który kompletnie niezgodnie z prawem pełnił funkcję komisarza w Warszawie, też zmieniano pod niego prawo. Jeżeli PiS poradził sobie z konstytucją to i poradzi sobie z ustawą o samorządzie gminnym – stwierdziła Pitera. – Dlatego apeluję do władz PO żeby uspokajając nastroje warszawiaków podały nazwisko przyszłego kandydata na miejsce Trzaskowskiego, kogo PO zaproponuje na to stanowisko. To by bardzo pomogło wynikowi wyborczemu – podkreśliła.

Kidawa-Błońska na prezydenta Warszawy?

Zdaniem szefa PO Borysa Budki wycofanie Małgorzaty Kidawy–Błońskiej z wyścigu o fotel głowy państwa było ceną za wezwanie do bojkotu wyborów zaplanowanych na 10 maja. – Jako jedyna miała odwagę powiedzieć: panowie, ja nie wezmę udziału w farsie. To się przełożyło na sondaże – dodał.

Podczas wywiadu w RMF FM poruszono także kwestię ewentualnego startu wicemarszałek Sejmu w wyborach na włodarza stolicy. – To warszawiacy wybiorą swojego prezydenta. Wierzę, że będzie to wspólne wskazanie Koalicji Obywatelskiej. Za wcześnie, by o tym mówić – ocenił Budka dodając zarazem, że „każdy scenariusz jest dopuszczalny”. – Na razie wygrajmy wybory prezydenckie. Potem zaproponujemy najlepszego kandydata tak, żeby warszawiacy i warszawianki nie mieli wątpliwości, że Warszawa nie wpadnie w ręce ludzi, którzy nie potrafią miastem zarządzać – zadeklarował.

