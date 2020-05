Trzaskowski zorganizował konferencję przed siedzibą TVP. Mówił o „sianiu nienawiści” i zapowiedział debatę

– Wszyscy w ostatnich dniach z oburzeniem obserwujemy to, co dzieje się w Radiowej Trójce. Wszyscy wychowaliśmy się na Trójce, na audycjach choćby Wojciecha Manna, wychowaliśmy się również na Liście Przebojów. Jako mały chłopak zakładałem się z kolegami, czy Listę Przebojów wygra Republika, czy Perfekt, a w tej chwili niszczy się Trójkę – powiedział Rafał Trzaskowski, odnosząc się do unieważnienia przez Radiową Trójkę 1998. notowania listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”.

– Niszczy się telewizję publiczną od wielu lat i stoimy właśnie w tym miejscu, które stało się symbolem. Za mną telewizja, która została w 100% upartyjniona przez rządzących. Stała się miejscem, z którego sieje się nienawiść, z którego się szczuje ludzi. Mówiłem jasno, że nowa polityka musi być oparta o wartości, o przywracanie słowom ich prawdziwego znaczenia. To, co w tej chwili będzie się działo, również walka o prezydenturę Rzeczypospolitej, to będzie walka o prawdę. To jest sprawa dla nas najważniejsza – kontynuował prezydent Warszawy podczas konferencji zorganizowanej przed siedzibą TVP.

Trzaskowski zapowiada debatę

Rafał Trzaskowski przypomniał także o postulatach, które zaprezentował w niedzielę 17 maja. – Telewizja publiczna finansowana z pieniędzy podatnika ostatnio otrzymała miliardy złotych, żeby siać partyjną propagandę. Jasno zapowiedziałem, że te pieniądze muszą być użyte do tego, żeby wzmocnić naszą służbę zdrowia, dlatego że właśnie dzisiaj bezpieczeństwo, zdrowie w czasach epidemii jest absolutnie sprawą najważniejszą – podkreślił.

Prezydent Warszawy, który otrzymał rekomendację KO do startu w wyścigu prezydenckim, poinformował także o inicjatywie zorganizowania debaty o mediach publicznych. – Nie wiem, czy państwo wiecie, że kilka dni temu, tutaj w tym budynku, zarząd telewizji przyznał sobie gigantyczne premie idące w miliony złotych. (…) Podobno za świetne wyniki finansowe, kiedy telewizja jedną ręką wyciągała dłoń po miliardy z pieniędzy podatnika. Dlatego czas na ogólną, narodową debatę o mediach publicznych. W przyszłym tygodniu taka debata się odbędzie. Zaproszę ekspertów, medioznawców po to, żeby porozmawiać, jak powinna w nowoczesnym państwie wyglądać prawdziwa, nowa telewizja publiczna na wzór najlepszych wzorców świata jak BBC – stwierdził Rafał Trzaskowski.

