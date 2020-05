Okrągły stół ws. wyborów prezydenckich. Lewica podała prawdopodobny termin ich przeprowadzenia

We wtorek 19 maja w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w formule okrągłego stołu, które było poświęcone pracom nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta. – Przede wszystkim trzeba rozmawiać, dlatego każde obrady, w których uczestniczą wszystkie kluby parlamentarne i wszystkie siły z naszej sceny politycznej oceniam bardzo pozytywnie – powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka. Wicemarszałek Senatu wyraziła nadzieję, że spotkanie „przyczyni się, aby ustawa była uchwalona w zgodzie politycznej i aby znalazły się tam takie zapisy, na które wszystkie siły polityczne wyrażą zgodę”.

Marek Pęk, który w ubiegłym tygodniu na stanowisku wicemarszałka Senatu zastąpił Stanisława Karczewskiego, stwierdził, że „nie możemy dopuścić do tego, żeby urząd prezydenta był choćby na kilka godzin nieobsadzony”. – Nie ma wątpliwości, że tak się powinny wybory odbyć, ażeby 6 sierpnia zaprzysiężony został nowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił i docenił postawę polityków Lewicy. – Trzeba docenić to, że Lewica za pośrednictwem posła Gawkowskiego, przedstawiła poprawki pisemne, konkretne, bardzo szczegółowe. My te poprawki przeanalizujemy, będziemy je analizować również na poziomie Senatu, na poziomie Prezydium Senatu. Tak, żeby na czwartek na posiedzenie komisji mieć wypracowane stanowisko, czy je poprzeć jako większość szersza niż tylko obecna większość senacka, czy ewentualnie je odrzucić – stwierdził Marek Pęk.

Kiedy będą wybory? Lewica wskazuje prawdopodobny termin

Po spotkaniu, które odbyło się w formule okrągłego stołu, możliwy termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich wskazała Lewica. „Wybory odbędą się najprawdopodobniej 28 czerwca, dlatego apelujemy o to, aby pojawił się jak najszybciej kalendarz wyborczy z poszczególnymi czynnościami wyborczymi” – czytamy we wpisie wspomnianej formacji politycznej.

Czytaj także:

Trzaskowski zorganizował konferencję przed siedzibą TVP. Mówił o „sianiu nienawiści” i zapowiedział debatę