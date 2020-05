„O Boże... konstytucja”. Czarzasty parodiuje jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich

– Lewica walczy – zapewnił Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News pytany o wyborcze szanse Roberta Biedronia. Stwierdził, że w przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, która wymieniła Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego, jego formacja nie zamierza wymieniac kandydata w wyborach prezydenckich.

– W czasach gorszych nie będzie tak, że będą jechały sanie, a my człowieka, któremu ufamy i wierzymy, będziemy zrzucali – zapewnił Czarzasty. – My po prostu mamy inne zasady. Nie zostawiamy biednych, nie zostawiamy słabych i ludzi, którym ufamy, tylko dlatego, że mają 2 proc. poparcia więcej lub 2 proc. poparcia mniej – dodał. Lider Lewicy ocenił, że Biedroń ma szansę na zdobycie 11 proc. głosów. – Będę wtedy wniebowzięty – stwierdził Czarzasty.

„O Boże... konstytucja”

Słaby wynik Biedronia w sondażach Czarzasty tłumaczył tym, że „przed wyborami każdy jest lewicowcem, dzień po wyborach każdy ma do w d***e”. Nastepnie ocenił jego kontrkandydatów w walce o prezydencki fotel.

– Mieliśmy kaznodzieję, który... o Boże... konstytucja – stwierdził parodiując Szymona Hołownie, który podczas jednej z prowadzonych na żywo relacji rozpłakał się mówiąc o Konstytucji oraz o tym, ile jest w stanie zrobić dla Polski. Lider Lewicy odniósł się też do Rafała Trzaskowskiego, którego jak mówi ceni i szanuje, ale zwrócił uwagę na poruszane przez niego w kampanii tematy. – Co to za nowy temat zwiazany z tym, że reforma jest potrzebna w telewizji publicznej? Co to za nowy temat, że śmieciówki trzeba znieść? Co to za nowy temat, że 500 plus jest ważne, albo że wiek emerytalny generalnie nie powinien być podnoszony? Na Boga, przecież my to mówimy codziennie i konsekwentnie – podkreślił.

Czarzasty stwierdził, że kontrkandydaci Biedronia zapomną o tych postulatach. – Po wyborach wszyscy poza Lewicą zapomną o umowach śmieciowych, 500+ i tego typu rzeczach. Teraz trzeba się podlizać, a później zapomną. A my nie zapominamy – stwierdził. – Wierzę, że nasz elektorat wie, gdzie jest prawdziwa lewica, a nie, gdzie jest lewica do wyborów – dodał.

Czarzasty jeszcze raz podkreslił, że to Robert Biedroń jest kandydatem Lewicy. – Ma lepsze momenty, ma gorsze momenty. Od jutra kończymy z gorszymi momentami, są same dobre momenty. Restartujemy całą kampanię – zapowiedział.

