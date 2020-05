Radny PiS prosił o „haki” na Trzaskowskiego. Zaliczył sporą wpadkę

„Szanowni Państwo, w związku z tym, że głównym kontrkandydatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski, zwracam się w imieniu Prezesa Kamińskiego, o przesłanie na niniejszego maila do czwartku do godziny 12 na kartce A4 pomysłów (wraz z krótkim opisem), które moglibyśmy poruszyć, aby wykazać złe zarządzanie miastem przez Trzaskowskiego. Pomoże to ustalić skuteczną strategię na czas kampanii w Warszawi”e – napisał stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości z Białołęki Wiktor Klimiuk. Treść wiadomości wyciekła do mediów społecznościowych.

W rozmowie z portalem Gazeta.pl samorządowiec przyznał, że maile są prawdziwe. „W związku z atakiem oraz hejtem który wylewa się w internecie po mailu rozesłanym do stołecznych radnych, chciałbym poinformować, że monitorowanie licznych niespełnionych obietnic Rafała Trzaskowskiego jest naszym obowiązkiem jako radnych. Zebranie ich oraz przedstawienie opinii publicznej rażącej niekompetencji Rafała Trzaskowskiego w zarządzaniu Warszawą nie jest działaniem nadzwyczajnym” – napisał radny w oświadczeniu nadesłanym do redakcji portalu Gazeta.pl.

W dalszej części swojego komunikatu Klimiuk stwierdził, że „jest to działanie wręcz konieczne w momencie, w którym nie mając praktycznie żadnych osiągnięć w Warszawie Rafał Trzaskowski aspiruje do pełnienia najwyższego urzędu w państwi”e. „Paradoksalnie chciałbym podziękować radnym PO za rozpropagowanie naszych działań wśród mieszkańców, którzy zgłaszają nam dużo spostrzeżeń oraz informacji o nieudolności prezydenta miasta” – dodał.

