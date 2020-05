„Oni go po prostu zajadą", „Mają go w tej chwili na widelcu”. Paweł Kukiz o PiS-ie i Trzaskowskim

Robert Mazurek stwierdził, że Rafał Trzaskowski odebrał Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi szanse na wysokie miejsce w prezydenckim wyścigu, a co za tym idzie szanse na udział w II turze. – Nie sądzę, żeby ta pozycja Trzaskowskiego… o ile w ogóle możemy na te sondaże spoglądać bardzo poważnie, bo gdyby to sondaże wybierały to jeszcze mielibyśmy Bronisława Komorowskiego, który pełniłby funkcję prezydenta – powiedział Paweł Kukiz w Porannej rozmowie RMF FM.

W dalszej części audycji jeden z liderów Koalicji Polskiej stwierdził, że pewne jest to, że „w II turze na zwycięstwo z Dudą ma szansę tylko Kosiniak-Kamysz”. – I drugie jest pewne – łatwiej będzie z całą pewnością atakować PiS-owi w tej chwili Trzaskowskiego – i go po prostu zajadą, jestem przekonany – niż kobietę. Bo kobietę, mówię tutaj o Kidawie-Błońskiej, kobietę się trudno atakuje, nie wypada kobiety atakować, a tutaj mają go w tej chwili na widelcu – komentował.

Kukiz ocenia sposób działania partii politycznych

Paweł Kukiz gorzko oceniał również sposób działania partii politycznych w Polsce. – Wszystkie partie polityczne w Polsce działają na zasadach zbliżonych do działania zorganizowanych grup przestępczych, absolutnie wszystkie – ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM. – Każda partia polityczna w Polsce jest w mniejszym lub większym stopniu spatologizowana. Każda z nich idzie tylko i wyłącznie po spółki Skarbu Państwa, po rodzinę na swoim. Niczym szczególnym się ani PSL od PiS-u nie różni, ani PiS od Platformy, ani od SLD i wszystkich innych podmiotów partyjnych – powiedział Kukiz i dodał, że „jedynie w tej chwili Koalicja Polska, w skład której wchodzi też PSL, niesie jego postulaty z 2015 roku, które po wejściu w życie zmieniłyby charakter wszystkich partii politycznych”.

