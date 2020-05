PO składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o organizację wyborów

– Mówimy, że trzeba złożyć dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury. Dzisiaj to robimy. Składamy zawiadomienie do prokuratury w związku z art. 296 Kodeksu karnego, czyli wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. To zawiadomienie dotyczy zarządu Poczty Polskiej oraz prezesa PWPW. To te spółki wzięły na siebie odpowiedzialność za dystrybucję kart do głosowania, mimo że nie było takiej ustawy – przekazał podczas konferencji prasowej Cezary Tomczyk. Poseł PO cytowany przez 300polityka.pl stwierdził, że wspomniane spółki niezgodnie z prawem „wysłuchały decyzji premiera Morawieckiego o organizowaniu nielegalnych wyborów” . Zdaniem polityka PWPW mogła równie dobrze na polecenie szefa rządu wydrukować dolary, ponieważ Mateusz Morawiecki ma „taka samą kompetencję do drukowania dolarów, jak i kart do głosowania” .

Słowna utarczka z dziennikarką

Podczas konferencji – jak donosi 300polityka.pl – doszło do słownej utarczki między towarzyszącym Tomczykowi Marcinem Kierwińskim, a dziennikarką „Gazety Polskiej” . Cyntia Harasim dopytywała, kto do tej pory, jeszcze przy okazji innych wyborów, zajmował się drukowaniem kart do głosowania. Tomczyk odpowiedział jej, że odpowiadała za to Państwowa Komisja Wyborcza, a dopytywany potwierdził, że PKW zajmowała się „fizycznym drukiem kart” .

Na uwagę dziennikarki, że PKW nie ma własnej drukarni, Kierwiński postanowił wspomnieć o wicepremierze w rządzie Mateusza Morawieckiego. – Jedno jest pewne. Nie zajmował się tym Jacek Sasin i dzięki Bogu, że się tym nie zajmował – stwierdził Kierwińśki, a gdy Harasim próbowała powtórzyć swoje właściwe pytanie, ten odpowiedział jej: Rozumiem, że to co mówimy jest dla biuletynu PiS-u niezbyt interesujące, ale proszę chwilę posłuchać. – Obrażanie mnie panie pośle nie jest najlepszą metodą, obrażanie dziennikarzy nie jest najlepszą metodą na życie panie pośle – odpowiedziała mu dziennikarka.