Kaczyński o organizacji wyborów: Będziemy wykorzystywać wszelkie środki

– Będziemy wykorzystywać wszelkie środki, jakie przynależą państwu po to, aby prawo zostało wykonane, żeby podstawowa instytucja demokracji, czyli wybory, były w Polsce faktem – stwierdził na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS „niektórzy chcą, by odrzucić rozwiązania konstytucyjne, by przyjąć inny termin” . – Stoją za tym czysto partykularne interesy. Z całą pewnością nie jest to interes Polski – dodał podkreślając, że ostatnim możliwym terminem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest 28 czerwca.

Kaczyński zaznaczył, że nie istnieje już żadna możliwość wprowadzenia kolejnych zmian dotyczących terminu głosowania. – Ci, którzy to proponują – sieją zamęt i za nic mają Konstytucję, niezależnie od tego, że bardzo często się na nią powołują – stwierdził. – Nie mówię już tutaj o interpretacjach, które wskazują na to, że niektórzy czytają Konstytucję w ten sposób, że gdyby przyjąć tę metodę, to by można np. uznać że któryś z tych interpretatorów jest np. królem Polski, bo takie same są podstawy do tego, jak do tego, co oni twierdzą. Czyli żadne – kontynuował cytowany przez 300polityka.pl.

Podczas konferencji głos zabrał również Jarosław Gowin. Lider Porozumienia stwierdził, że próby przesunięcia wyborów na sierpień to element „wojenek w obrębie opozycji” . Polityk zaapelował również do przedstawicieli opozycji o to, by przestali się ośmieszać i „przestali grać interesem Polski w imię bardzo partykularnych interesików swoich partii” . Były minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że wybory prezydenckie muszą odbyć się w terminie zgodnym z konstytucją, który – co zdaniem Gowina do niedawna było pewne – był uzgodniony między obozem rządowym a partiami opozycyjnymi.

