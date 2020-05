Trzaskowski zdradzi plan walki z PiS? „To będzie kluczowe wystąpienie”

W sobotę o godz. 16 na Placu Wolności w Poznaniu Rafał Trzaskowski wygłosi kluczowe przemówienie – podaje Onet.pl. Z ustaleń portalu wynika, że prezydent Warszawy, który otrzymał rekomendację KO w wyścigu prezydenckim, przedstawi swoją wizję dotyczącą działania państwa i jego instytucji. „Siłą rzeczy będzie to także zapowiedź działań, które Trzaskowski jako prezydent będzie podejmował, by blokować rząd PiS” – podaje Onet.

Rafał Trzaskowski z rekomendacją KO

Na pierwszej konferencji, na której Rafał Trzaskowski występował w roli polityka z rekomendacją KO w wyścigu prezydenckim i odpowiadał na pytania, prezydent Warszawy stwierdził, że „dzisiaj widzimy jak epidemia i kryzys gospodarczy sieją spustoszenie". – Potrzebujemy zupełnie nowej polityki, która stawi czoła światu, w którym więcej przestało znaczyć lepiej. Nowa polityka, która będzie opierać się o nową solidarność – zapowiadał wówczas polityk PO.

Rafał Trzaskowski krytycznie wypowiedział się o urzędującym prezydencie. – Dzisiaj niestety nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga. Prezydent RP, który powinien być przykładem dbania o potrzebujących – stał się tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń – ocenił. – Paradoks dzisiejszej sytuacji polega na tym, że dokładnie ci, którzy szli po władzę pod hasłem silnego państwa – to państwo dramatycznie osłabili. Obecny kryzys to udowodnił. Problem polega na tym, że doprowadzono do chaosu, stracono kontrolę – diagnozował sytuację prezydent Warszawy.