Wybory prezydenckie 2020. Jest zawiadomienie do PKW i prokuratury ws. podpisów dla kandydata KO

W piątek 29 maja radni PiS z Pragi-Południe zawiadomili PKW i prokuraturę w sprawie „nielegalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego” – podaje TVP Info. – Zdecydowaliśmy o złożeniu zawiadomienia do PKW w związku z podejrzeniem złamania kodeksu wyborczego poprzez zbiórkę podpisów, kiedy jeszcze nie została formalnie ogłoszona kampania, na kandydata, który nie został zarejestrowany. Chcemy, żeby PKW zbadała tę sprawę. Złożymy również zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie – powiedział podczas konferencji prasowej radny PiS z Pragi-Południe Marek Borkowski. – W Warszawie rządzi Platforma Obywatelska, ludzie boją się ujawniać takie sprawy. Ludzie do nas dzwonią, informują, że tak nie powinno być. Postanowiliśmy złożyć te doniesienia po informacjach dziennikarskich – wyjaśniał radny Sławomir Kalinowski.

Kilka dni temu dziennikarze TVP Info poinformowali, że z ich ustaleń wynika, że „w biurze rachunkowym prowadzonym przez radną dzielnicy Praga-Południe Bożenę Manarczyk (KO) zbierane są podpisy na listach poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego”.

