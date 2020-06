Andrzej Duda gościł w Radiu Maryja. Nagle zadzwonił o. Rydzyk

– Chciałbym prosić o optymizm, że my sobie z tymi wszystkim trudnościami poradzimy. Wierzę w to, że przejdziemy przez ten kryzysowy czas, że uda się uratować miejsca pracy i wrócić na drogę szybkiego rozwoju, jakie mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Proszę o wsparcie, proszę o wyrozumiałość, żeby mówić o problemach, kiedy dostrzegacie niedostatki. Jeśli ja słyszę, że coś jest niedobrego, bo daje mi to szansę, żeby to naprawić. Proszę o wsparcie, żeby mobilizować swoje rodziny, swoich sąsiadów, żeby poszli do urn, oddali głos, żeby jak najwięcej nas do tego głosowania poszło, żebyśmy głosowali dobrze dla Polski – mówił Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.

Prezydent zaapelował m. in. do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o jak najszybsze przegłosowanie przepisów wyborczych "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę". Pytany o Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę powiedział, że niczego jej nie narzuca. – Wybrała ona model niewdawania się ani w politykę, ani w debaty. Nie udziela się w mediach, ale zajmuje się pracą społeczną, za co bardzo ją szanuję – tłumaczył.

„Życzę, aby wygrywały siły propolskie”

W pewnej chwili do studia zadzwonił ojciec Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta podziękowal prezydentowi za jego siłę. Podkreślił, że obecnie "ludzie są lepiej traktowani, ale nadal jest wiele do zrobienia. Założyciel Radia Maryja wyraził także zaniepokojenie tym, że "różne genderowe historie są obecne w polskich szkołach a liberalno-lewicowe media nadal nie zostały zrepolonizowane. – Jest jeszcze wiele do zrobienia i dlatego gratuluję panu siły. Życzę, aby wygrywały siły propolskie – podsumował o. Rydzyk.

– Tych zadań do wykonania jest jeszcze dużo. Realizujemy ten proces repolonizacji. Żeby podać przykład, popatrzmy chociażby na bank Pekao SA. Dzieje się to, ale to procesy występujące w gospodarce, ani łatwe ani szybkie. Najważniejsze jest to, że ten kręgosłup w Polakach jest silny. Jednak w większości jako społeczeństwo mamy to, co nazywam polskim myśleniem. To trzeba pokazywać, bo wierzę, że to nas ku dobremu prowadzi. Polska zmienia się na lepsze, ale wierzę, że ten proces przyśpieszy. Mam zawsze ten swój polski punkt widzenia – odpowiedział Andrzej Duda.