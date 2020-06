Wybory korespondencyjne. Szumowski: Na dziś rekomendacja w jednym lub dwóch powiatach

Łukasz Szumowski zauważył w Polsat News, że jeżeli popatrzy się na wykresy zachorowań w poszczególnych województwach, to opadają wszystkie, oprócz wykresu dla Śląska, gdzie było duże ognisko – prawie 3 tys. zakażonych. – Teraz badamy wszystkie kontakty i rodziny z tych ognisk, więc stąd spływają nam wyniki, ale pamiętajmy, że te osoby są zamknięte w kwarantannie – przekonywał szef MZ. Wyraził opinię, że w najbliższych dniach te badania się skończą i Śląsk dołączy do normy polskiej, czyli spadającego trendu.

„Ja się nie palę do tego, żeby podejmować takie decyzje”

Minister zdrowia został również zapytany o zapis ustawy w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich, mówiący o tym, że to w jego gestii, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, leży zarządzenie głosowania korespondencyjnego na terenie gminy lub jej części. Decyzja ta miałaby być poparta sytuacją epidemiczną danego obszaru. Zapis ten – zdaniem prowadzącego rozmowę – spotkał się z krytyką senatorów opozycji. – Ja się nie palę do tego, żeby podejmować takie decyzje. Natomiast, kto ma zdecydować o tym, że w danym powiecie sytuacja epidemiczna jest zła, posłowie opozycji? Zapraszam, to taka dosyć trudna decyzja – dodał minister.



Dopytywany, czy byłaby konieczność rekomendowania przez niego wyborów wyłącznie korespondencyjnych w niektórych powiatach, gdyby wybory miały się odbyć w najbliższą niedzielę, odparł, że jego zdaniem sprawa dotyczy jednego czy dwóch powiatów w Polsce. – Ale trzeba przeanalizować trendy w każdym z powiatów, co będę oczywiście robił, jak będziemy znali datę wyborów – podkreślił.

Rząd przesadza z luzowaniem obostrzeń?

Szumowski został także zapytany, czy rząd nie przesadza z luzowaniem obostrzeń, m.in. w kwestii organizacji wesel, które od 6 czerwca będzie można organizować z udziałem do 150 gości. – Wesela to akurat takie spotkania, które łatwo opanować epidemicznie, bo mamy nazwiska, adresy i znamy wszystkie osoby – zauważył. Dodał, że trudno powiedzieć ludziom, żeby nie robili wesel przez rok, bo ten wirus będzie z nami przez najbliższy rok, jak nie dłużej. – My nie kończymy epidemii, ale z drugiej strony musimy funkcjonować w tym reżimie – zaznaczył Szumowski.

Z najświeższych danych MZ wynika, że łączna liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 24 165, z czego 1074 osoby zmarły.

Autor: Dorota Stelmaszczyk