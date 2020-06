Żona Bosaka: Macierzyństwo jest głęboko zakorzenione w naturze kobiet

Na początku lutego Krzysztof Bosak wziął ślub. Żona kandydata na prezydenta jest prawniczką związaną z Instytutem Ordo Iuris. W rozmowie z Wirtualną Polską Karina Bosak mówiła m.in. o prawach kobiet i stosunku do aborcji. Partnerka polityka Konfederacji uważa, że prawo do legalnego przerywania ciąży jest próbą manipulowania kobietami i wmawiania im, że jest im odbierana wolność. – Radykalne środowiska lewicowe i feministyczne, postulując rozpowszechnianie prawa do aborcji pod kłamliwymi, zafałszowanymi hasłami o opresji kobiet, bardzo manipulują społeczeństwem, szczególnie kobietami. To jest uprawianie propagandy zastraszania ich, mówiąc, że ich prawa i wolności zostaną ograniczone. (...) One działają wbrew interesowi kobiet i tak naprawdę promują ich uprzedmiotowienie w społeczeństwie. Gdzie staną się przedmiotem do bezkarnego wykorzystania, bez żadnych konsekwencji, tylko na swoją szkodę – stwierdziła Karina Bosak.

„Promowanie małżeństwa i rodziny wpływa dobrze na zdrowie”

Zdaniem żony kandydata na prezydenta macierzyństwo leży w naturze kobiet. – Macierzyństwo jest głęboko zakorzenione w naturze kobiet. Bez względu na to, czy zostanie matką w rzeczywistości, czy nie, potrzeba opieki, troski i kochania jest w kobiecie naturalna. Szczególnie kobiety powinny w sobie te wartości pielęgnować, rozwijać i wzajemnie się w nich wspierać. A radykalne środowiska feministyczne chcą pozbawić kobiet tego, co jest esencją ich natury. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna aborcja. To kolejne kłamstwo radykalnego feminizmu – oceniła.

Karina Bosak wyraziła również swój pogląd na temat małżeństwa. – Dla kobiety to stabilna sytuacja. Wie, że mężczyzna chce się zobowiązać, że chce się nią opiekować i o nią dbać. A nie, że w każdym momencie może się rozmyślić i odejść bez konsekwencji. Promowanie małżeństwa i rodziny wpływa dobrze na zdrowie, bezpieczeństwo i stabilność społeczeństwa – wyjaśniła.