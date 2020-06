Nowacka: PiS potwornie się boi, że Trzaskowski wygra wybory. Mogą spróbować wyłączyć niektóre miasta

Barbara Nowacka w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 przyznała, że data wyborów prezydenckich nie będzie budziła dużych wątpliwości. Niepokoją ją jednak inne kwestie.

– Znacznie większe wątpliwości budzi to, że np. minister Szumowski dostał narzędzia, które pozwalają mu ręcznie wyłączyć tę czy inną gminę. Tak naprawdę w tej chwili z konsultacją PKW, ale wiadomo, że tutaj głos ministra będzie miał największe znaczenie – stwierdziła posłanka KO odwołując się do zapisu ustawy, który z powodu epidemii koronawirusa pozwala na przeprowadzenie w wybranych gminach wyborów wyłącznie korespondencyjnie, jeśli taką decyzje podejmie minister zdrowia wraz z PKW.

– Pamiętajmy, że nadal minister będzie mógł tak wywierać presję na PKW, pokazywać takie dane, zacznie więcej testować w jednym czy drugim miejscu. W tej chwili to, co się dzieje na Śląsku, widzimy – wskazała Nowacka. – Podejrzewamy, że będą próbowali wyłączyć jakieś jedno, drugie miasto, więcej przebadają, czy cały Śląsk czy poszczególne części Śląska tylko po to, żeby w II turze mieć lepszy wynik. Oni się potwornie boją. Ogarnął ich strach, że Trzaskowski wygra te wybory, bo nikt inny nie ma takiej siły mobilizacyjnej, takich zasobów i jednak nie jest takim gwarantem sprawnego działania państwa – dodała.

Czy Rafał Trzaskowski zdąży zebrać podpisy?

Posłanka KO była pytana również o kwestię 100 tysięcy podpisów, które w krótkim czasie będzie musiał zebrać Rafał Trzaskowski, żeby wystartować w wyborach prezydenckich zamiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

– Musimy się bardzo zmobilizować i wiemy, jak ciężko będzie zebrać te podpisy w najprawdopodobniej 5-6 dni, jeżeli marszałek Witek dziś ogłosi wybory – oceniła Nowacka. – Wiemy, że jest duży entuzjazm, wiemy, że wiele osób chce nam pomóc, tylko jak za luźno do tego podejdziemy, to też nastąpi pewna demobilizacja – dodała.