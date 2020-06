Jak lokale wyborcze będą zabezpieczone przed koronawirusem? MZ wydało projekt rozporządzenia

O projekcie rozporządzenia jako pierwszy poinformował „Dziennik Gazeta Prawna” w środowym wydaniu (3 czerwca). Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczy zasad zabezpieczenia przed COVID-19 podczas wyborów prezydenckich.

Zgodnie z projektem, do którego dotarli dziennikarze, członkowie komisji wyborczych mają otrzymać maseczki FFP1 (czyli spełniające najbardziej podstawowe normy) i rękawiczki, które mają zmieniać co godzinę. Dodatkowo mają mieć do dyspozycji przyłbice oraz płyn do dezynfekcji.

Członkowie komisji maja w trakcie wyborów siedzieć w oddaleniu przynajmniej 1,5 metra od siebie. Ich stanowiska mają być otoczone barierami z tworzywa sztucznego. Dodatkowo lokale mają być wietrzone przez 10 minut, nie rzadziej niż co godzinę.

Dezynfekcja w lokalach wyborczych

Z kolei wyborcy mają mieć do dyspozycji płyn dezynfekcyjny przy wejściu do lokali, a wszystkie powierzchnie i przedmioty, z którymi mogą mieć kontakt, takie jak: klamki, włączniki światła czy długopisy, mają być dezynfekowane co godzinę.

W komisjach będzie musiało się znajdować odrębne pomieszczenie na pakiety zwrotne z głosowania korespondencyjnego. Przed przeliczeniem pakiety te maja być poddane dobowej kwarantannie.

Pieniądze na zakup środków ochrony maja pochodzić z budżetu centralnego, jednak dostarczą je samorządy.

