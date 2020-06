Wybory prezydenckie: Poznaliśmy kalendarz wyborczy. Ile czasu na zbieranie podpisów?

– Z arządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 roku – ogłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek na konferencji prasowej. Jednocześnie poinformowała poinformowała o kalendarzu wyborczym, który wcześniej pozytywnie zaopiniowała Państwowa Komisja Wyborcza. – Mówiłam na ostatniej konferencji, że nie będę zwlekać z ogłoszeniem daty wyborów. Chcę to uczynić dzisiaj. Chciałabym powiedzieć, że otrzymałam informację od PKW o pozytywnym zaopiniowaniu kalendarza wyborczego, który przedstawiłam – mówiła marszałek Sejmu.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który przedstawiają media powołując się na PAP w piątek 5 czerwca minie termin na zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

Do kiedy nowi kandydaci mogą zbierać podpisy?

Z kolei 10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW nowych kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 podpisów poparcia. Na razie jedynym nowym kandydatem, który zapowiedział start w wyborach jest Rafał Trzaskowski.

Kolejny ważnym terminem związanym z wyborami jest 12 czerwca. Do tego dnia pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Same komisje wyborcze mają być powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

Wybory korespondencyjne i w lokalu. Do kiedy można dopisać się do listy wyborców?

Do 13 czerwca wyborcy przebywający za granicą mają czas na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego. Z kolei do 16 czerwca wyborcy będą mogli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w kraju.

Z kolei do 21 czerwca PKW na wniosek ministra zdrowia będzie mogło wydać uchwałę, w której zarządzi wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

Osoby przebywające w dniu wyborów na obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca.

26 czerwca to również termin do którego wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.