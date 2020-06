Nowy wzór kart do zbierania podpisów utrudni zbiórkę Trzaskowskiemu? „Zupełnie tego nie rozumiem”

W środę 3 czerwca marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich na niedzielę 28 czerwca. Od tego momentu nowi kandydaci mogą zbierać podpisy poparcia pod swoimi kandydaturami w wyborach. Jak jednak informuje RMF FM, Państwowa Komisja Wyborcza ma jeszcze dziś opublikować nowy wzór kart do zbierania podpisów. Ma to wykluczyć ewentualne nielegalne podpisy, które zostały zebrane przed ogłoszeniem wyborów przez marszałek Sejmu.

Politycy PO, którzy już dziś zapowiedzieli pierwsze zbiórki podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego zapewniają, że podpisy nie były zbierane wcześniej, ale zmiana wzoru kart wyborczych jest pewnym utrudnieniem. Tłumaczą to w ten sposób, że już dzisiaj zaczynają zbierać podpisy poparcia i w tym celu wcześniej przygotowali karty do ich zbierania. Nowy wzór formularza może sprawić, że zebrane dziś podpisy będą uznane za nieważne.

PO rozpoczęło już zbiórkę podpisów w Warszawie. O sprawę nowych formularzy do zbierania podpisów był pytany Rafał Trzaskowski. – Zupełnie tego nie rozumiem, bo wzór karty wyborczej jest określony przez ustawę. Wzory zostały już rozesłane po całej Polsce, bo to można było zrobić i teraz zbieramy podpisy. Nie rozumiem postępowania rządu, który przez kruczki prawne chce utrudnić przeprowadzenie naprawdę wolnych, demokratycznych wyborów – stwierdził prezydent Warszawy. – 7 dni na zebranie podpisów nam absolutnie wystarczy, chociaż w historii wolnej Polski tak krótkiego czasu jeszcze nie było – zapewnił.

Do kiedy nowi kandydaci mogą zbierać podpisy?

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który przedstawiają media powołując się na PAP w piątek 5 czerwca minie termin na zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW nowych kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 podpisów poparcia. Na razie jedynym nowym kandydatem, który zapowiedział start w wyborach jest Rafał Trzaskowski.

