Sobolewski: Szumowski jest najlepszym ministrem zdrowia po 1989 roku. Wczoraj pokazaliśmy jedność

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski był w piątek 5 czerwca gościem „Sygnałów dnia” w Programie 1 Polskiego Radia. Sobolewski oceniał wczorajsze wydarzenia w Sejmie: głosowanie wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego oraz głosowanie opozycyjnego wniosku o wotum nieufności dla ministra Szumowskiego. – Patrząc na wynik głosowania można powiedzieć, ze jest to pokaz nie tylko jedności, ale i mobilizacji przed ostatnim skokiem w kampanii wyborczej, która jest przed nami – mówił Sobolewski o wotum zaufania dla rządu. Odniósł się też do odrzucenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia. – To było głosowanie wobec najlepszego według nas ministra zdrowia po 1989 roku, w którym ministra poparło 237 posłów – powiedział. Sobolewski przyznał, że w ostatnim czasie występowały problemy pomiędzy partiami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę, ale to już przeszłość. – Wszystkie partie Zjednoczonej Prawicy skupiają się teraz na tym, żeby, daj Panie Boże, 28 czerwca doszło do reelekcji Andrzeja Dudy – stwierdził przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS. Kampania Andrzeja Dudy Sobolewski nie chciał przyznać, czy sztab Andrzeja Dudy planuje jeszcze konwencję w tej kampanii wyborczej – Będziemy informować na bieżąco – zapowiedział. – Znakiem firmowym prezydenta Dudy są rozmowy z Polakami. Najbliższe dni będą poświęcone rozmowom m.in. na Śląsku, na Podkarpacie, na Mazowszu – dodał. Sobolewski skomentował też wejście do kampanii wyborczej nowego kandydata, Rafała Trzaskowskiego. – Największa partia opozycyjna zmienia kandydatów jak rękawiczki – ocenił. „Modernizacja Polski kontra plan Trzaskowski-Rabiej” Sobolewski zgodził się z prowadzącą rozmowę Katarzyną Guńską, że najbliższy spór w trakcie kampanii będzie dotyczył modernizacji Polski. – Będzie to spór pomiędzy programem dalszego rozwoju Polski, a planem Trzaskowski-Rabiej – mówił poseł PiS. – W tle jest plan Rabieja, który zakłada wprowadzenie związków partnerskich, które będą furtką dla wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, a potem adopcji przez nią dzieci – dodał.