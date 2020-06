Rafał Trzaskowski i wpadka z parasolką. Internauci kpią: Dżentelmen czystej postaci

„Dziś w Oświęcimiu mówiłem, że Polsce potrzeba silnego prezydenta, który zawsze stanie po stronie słabszych, który nie pozwoli na dzielenie Polaków na lepszych i gorszych. Mamy dość tego, że nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga. Czas na zmianę. Ta zmiana już się rozpoczęła” – napisał Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych. „Odwiedzając kolejne miejscowości Małopolski jestem cały czas pod wrażeniem Waszej energii i determinacji. Dziękuję! O 16.30 będę na pl. Kościuszki w Wieliczce” – zapowiadał prezydent Warszawy, który otrzymał rekomendację KO do startu w wyścigu prezydenckim.

Jak podaje tvp.info, podczas konferencji w Chrzanowie doszło do incydentu, który szeroko komentują internauci. Gdy zaczął padać deszcz pewien mężczyzna sięgnął po parasol i rozłożył go nad głową kobiety, która tłumaczyła wystąpienie prezydenta Warszawy na język migowy. Po kilku sekundach parasolkę jednak przekazał politykowi KO. Nagranie udostępnione w mediach społecznościowych trwa niespełna 20 sekund. „Prawdziwy »mężczyzna«”, „Europejczyk, prezydent Warszawy, ale słoma z butów i tak wystaje” – czytamy w komentarzach. „Kultura PO. A potem się dziwią”, „Dżentelmen czystej postaci”, „To jest tak mega wymowne, jakie naprawdę oni mają podejście do ludzi” – dodają kolejni internauci.

