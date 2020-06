Konta Hołowni i Trzaskowskiego prowadzi ta sama osoba? „Ależ to jest piękna katastrofa”

„To nie fejk? Konto Hołowni i Trzaskowskiego prowadzi ta sama osoba? Ależ to jest piękna katastrofa” – napisał Dariusz Matecki. Radny Rady Miasta Szczecin do wpisu dołączył dwa screeny, na których widać posty opublikowane na Twitterze na profilach prezydenta Warszawy i Szymona Hołowni. „Briefing z Borysem Budką w Oświęcimiu” – taki podpis umieścił Rafał Trzaskowski, „Zapraszam na porannego live” – napisał Szymon Hołownia. Co ciekawe, obaj politycy zamieścili link prowadzący do relacji z konferencji prezydenta Warszawy.

Internauci komentują

„Ups”, „Jeden sponsor, jeden Soros, jeden admin, »oszczędna Polska«”, „To kto jest napastnikiem, a kto rezerwowym?” – komentowali internauci. „Ale kompromitacja”, „Od początku mówiłam, że są po jednych pieniądzach”, „To było do przewidzenia. Zastanawiające było to, że TVN pompuje Trzaskowskiego, a nie swojego wychowanka. No i sprawa się wyjaśniła szybciej, niż by tego chcieli kandydaci”, „Bal przebierańców trwa w najlepsze” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

Czytaj także:

Rafał Trzaskowski i wpadka z parasolką. Internauci kpią: Dżentelmen czystej postaci