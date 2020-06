Duda: Kandyduję po to, żeby nikt nie cofnął nas o 5 lat. Chcę nadal być prezydentem polskich spraw

W sobotę 6 czerwca prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Stalowej Woli na wyborczym wiecu. – Kandyduję po to, żeby nie przyszedł ktoś, kto zaburzy rozwój, kto będzie generował awantury i kłótnie, kto zamiast budować, będzie się bił albo będzie walczył, jak zapowiadają niektórzy – mówił prezydent. – Nie na walce polega budowanie, nie na biciu się i nie na biciu kogokolwiek. Polega na tym, żeby spokojnie prowadzić polskie sprawy i chcę właśnie dalej być prezydentem polskich spraw, bo to jest dla mnie najważniejsze – dodał.

W swoim przemówieniu Duda odniósł się do działań podejmowanych przez władze w czasie epidemii koronawirusa. – W obliczu pandemii, mądre dezycje były podejmowane od początku. W pierwszej kolejności chcieliśmy obronić życie i zdrowie naszych obywateli – stwierdził prezydent. – Wdrożyliśmy zdecydowane działania w postaci tarczy antykryzysowej. Wspieramy polskich przedsiębiorców, by wyszli z problemów – dodał.

Prezydent stwierdził, że wierzy, że pod względem gospodarczym Polska przejdzie epidemię koronawirusa bezpiecznie, a większość miejsc pracy w zostanie uratowana. – Wśród wszystkich waznych dyskusji najważniejsze jest to, by skutki były konstruktywne. Najważniejsze jest to, by uratować miejsca pracy, by przetrwała polska gospodarka i to się dzieje – ocenił prezydent.

Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny

W swoim przemówieniu Andrzej Duda nawiązał też do planów wprowadzenia bonu turystycznego. – Chciałbym, żeby polska branża turystyczna została wsparta poprzez polską rodzinę, czyli ten bon turystyczny będzie tak emitowany, jak 500+. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko. To będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie, do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane – przyznał prezydent. – Skorzystają na tym właśnie polscy przedsiębiorcy, świadczący usługi turystyczne w całym kraju. Będę o tym w szczegółach mówił jeszcze w najbliższych dniach – zapewnił.

Wielkie inwestycje

Prezydent zapowiedział, że chciałby, zeby w Poslce miały miejsce wielkie inwestycje. – Chcę Polski, która wyrasta na naszej tradycji, ale jednocześnie na nowoczesnym myśleniu i ambicjach, dlatego plan na najbliższe lata to wielkie inwestycje – mówił. – Inwestycja na Mierzei Wiślanej jest nie w smak różnym interesom, bo nie będzie trzeba nikogo pytać o zdanie, bo daje nam większą suwerenność – dodał. – Naszym wielkim zadaniem i pragnieniem jest, byśmy byli rozwinięci jak kraje zachodniej Europy. Chcemy brać udział w wielkim planie potężnych i strategicznych inwestycji, które, wierzę głęboko, doprowadzą Polskę na szczyt – zapowiedział.

Duda stwierdził, że nie ma wątpliwości, że te plany da się zrealizować. – Potrzebujemy do tego mądrego współdziałania, a nie kłótni – podkreślił. – Moje kandydowanie ma dwa aspekty - stabilizacji, nic co została dane, nie zostanie ograniczone ani odebrane, a także odważne i ambitne myślenie o Polsce – stwierdził.

