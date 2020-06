Trzaskowski w Krakowie: Mamy dość równych i równiejszych. Nie pozwolę na to, żeby nas opluwano

W sobotę 6 czerwca Rafał Trzaskowski spotkał sie z wyborcami na rynku głównym w Krakowie. Swoją przemowę zaczał od żartu. – Wszyscy w Polsce mówią, że potrzebna jest w naszym kraju zmiana. Coś się zmienia, bo chyba w historii nie było takiego przypadku, żeby Kraków tak witał Prezydenta Warszawy – mówił prezydent Warszawy w dawnej polskiej stolicy.

Nastepnie nawiązał do wypadku z 2017 roku. – Symbolicznie odprowadziłem do sądu Pana Sebastiana. Miał to nieszczęście, że najechała na niego rządowa limuzyna. Przez 2 lata nie może się doprosić o sprawiedliwość. Mamy dość równych i równiejszych! – mówił Trzaskowski. – Mamy dość sytuacji, w których władza nie stoi przy tym, kto jest poszkodowany, tylko próbuje go sądzić. Tak w Polsce być nie może i nie będzie, kiedy uda nam się przeprowadzić zmianę, na którą wszyscy czekamy – dodał.

Trzaskowski: Nie pozwolę, żeby nas opluwano

– Mamy dość prób dzielenia nas, wydawania świadectwa moralności. Kim oni są, żeby wydawać nam świadectwa moralności? – pytał Rafał Trzaskowski swoich wyborców. – I dlatego Wam jasno chce powiedzieć, że jeśli spotka mnie najwyższy zaszczyt w Rzeczypospolitej, żeby zostać prezydentem naszej ukochanej ojczyzny, to nie pozwolę na to, żeby nas dzielono, żeby nas opluwano. Nie pozwolę na ten język pogardy – zapowiedział.