Andrzej Duda „wpadł z życzeniami” na wesele, bo „był w okolicy”. Jest nagranie

Od soboty 6 czerwca ponownie można organizować wesela po przerwie związanej z epidemia koronawirusa. Jedna z takich imprez odbyła się w województwie podkarpackim, gdzie dzisiaj z wizytą pojawił się prezydent Andrzej Duda.

„ Wzięliśmy ślub! Panie Prezydencie, podobno jest Pan we Wrzawach. Skoro już Pan zablokował drogę to może Pan wpadnie życzeniami? ” – napisał pan młody na Twitterze oznaczając prezydenta. Prawdopodobnie nie spodziewał się, że prezydent potraktuję to zaproszenie poważnie.

„ Dziękuję za zaproszenie. Wpadłem i złożyłem życzenia osobiście. Sto lat Młodej Parze! ” – napisał na Twitterze dołączając zdjęcie z młodymi. „ Jeszcze raz proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia od całej Załogi Dudabusa. Udanego wesela! ” – dodał.

Na profilu „DUDA2020” pojawiło się też nagranie, na którym prezydent przyjeżdża na wesele i wręcza kwiaty pannie młodej. „ Podczas dzisiejszej wizyty Andrzeja Dudy na Podkarpaciu, Pan Szymon napisał, że właśnie wzięli ślub i jeśli Prezydent jest w okolicy, to może wpadnie z życzeniami. I tak się stało. Duża niespodzianka dla Młodych ” – czytamy na profilu. – „ Wszystkiego co najlepsze od całej ekipy ” – dodano we wpisie.