Biedroń przedstawił „plan odbudowy Polski”. „Dzisiaj ciepła woda w kranie już nie wystarczy”

– Te wybory prezydenckie będą wielkimi wyborami cywilizacyjnymi – mówił Robert Biedroń na konferencji prasowej w Warszawie. – Chciałbym dzisiaj ogłosić wielki plan odbudowy Polski. Plan odbudowy Polski, który zakładał będzie inwestycje na największą do tej pory skalę. Inwestycje rzędu 280 miliardów złotych, które dzisiaj zaplanowane są dla Polski w ramach wielkiego programu odbudowy Europy – dodał.

Kandydat Lewicy na prezydenta powiedział, że sam od wielu miesięcy pracuje nad tym programem jako członek Parlamentu Europejskiego. – Te 280 miliardów złotych musi być impulsem do rozwoju naszego kraju – mówił – Musi być wielką inwestycją w człowieka. Po erze budowy stadionów, autostrad, wielkich zabawek tej władzy, musimy przejść do nowej ery. Ery inwestycji w człowieka. Ery budowy żłobków, przedszkoli, mieszkań z tanim czynszem, budowy tego wszystkiego, co potrzebne jest na co dzień zwykłemu Polakowi i zwykłej Polce – stwierdził.

„Dzisiaj ciepła woda w kranie już nie wystarczy"

– Dzisiaj ciepła woda w kranie już nie wystarczy. To nie jest odpowiedź na kryzys klimatyczny – kontynuował Biedroń. – Nie możemy wrócić do dziadowskiego państwa. I ten kryzys jak na dłoni udowodnił, że niewidzialna ręka wolnego rynku z nie wszystkim sobie poradzi, że kiedy brakuje państwa, to niewidzialna ręka rynku zostawia zwykłego człowieka z tyłu. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wszystkich nas traktować jak wspólnotę i nikogo nie zostawię z tyłu – zapewniał.

Kandydat Lewicy na prezydenta skrytykował plan wielkich inwestycji, o których mówi Andrzej Duda. – Musimy skończyć też z bezmyślnym wydawaniem pieniędzy. Pieniędzy, które dzisiaj strumieniami przekazywane są na pomniki tej władzy, Centralny Port Komunikacyjny, czy inne bezmyślne inwestycje partyjne – ocenił.

Biedroń jako punkty swojego planu wymienił budowę miliona nowych mieszkań, gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii, nowoczesny szpital w każdym powiecie - czyli modernizację lub budowę 400 szpitali powiatowych, dostęp do czystego i ogólnodostępnego transportu publicznego, plan czystych rzek i jezior oraz innowacje w edukacji, przemyśle i ochronie zdrowia.