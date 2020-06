Najnowszy sondaż prezydencki. Trzaskowski goni Dudę

Po tym, jak Rafał Trzaskowski dołączył do walki o fotel prezydenta, stał się najpoważniejszym kontrkandydatem Andrzeja Dudy. Kandydat KO w ciągu tygodnia minimalnie nadrobił straty do urzędującej głowy państwa, co pokazuje zestawienie dwóch sondaży Wirtualnej Polski.

Wirtualna Polska tydzień temu opublikowała sondaż IBRiS z którego wynika, że Andrzeja Dudę popierało 42,3 proc., a Rafała Trzaskowskiego 23,2 proc. respondentów. Badanie udostępnione w niedzielę 7 czerwca wskazuje, że prezydent Warszawy przez ostatnie dni nadrobił nieco strat do głowy państwa. W najnowszym sondażu 42,7 proc. ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na Dudę, a 26,6 proc. na Trzaskowskiego. Kosiniak-Kamysz tuż za Hołownią Trzecie miejsce z wynikiem 7,7 proc. zajął Szymon Hołownia. Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się podobnym, wynoszącym 7,4 proc., poparciem respondentów. 6,9 proc. osób biorących udział w sondażu w roli prezydenta chciałoby zobaczyć Krzysztofa Bosaka. Kolejna lokata w sondażu przypadła w udziale Robertowi Biedroniowi, którego wskazało 3,4 proc. badanych. Głos na Marka Jakubiaka chce oddać 0,1 proc. ankietowanych. Podczas sondażu zrealizowanego w dniach 5-6 czerwca metodą CATI na próbie 1100 osób, zapytano także o samą chęć udziału w wyborach. Zamiar udziału w głosowaniu zadeklarowało 64,2 proc. pytanych. Do urn na pewno nie pójdzie 21,4 proc. ankietowanych, a 11,9 proc. respondentów wybrało opcję „raczej nie”.