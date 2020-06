Niedziela pod znakiem kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta w trasie

Władysław Kosiniak-Kamysz w Mielcu

Do współpracy nie doprowadzą kandydaci z dwóch zwaśnionych obozów. Platforma ma jeden program - wykończyć PiS. PiS ma jeden program - wykończyć Platformę - powiedział w Mielcu na Podkarpaciu Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat na prezydenta PSL-Koalicji Polskiej. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że najbliższe wybory zdecydują, jaka będzie Polska, czy będzie nadal podzielona w „bratobójczej wojnie plemiennej”.



Krzysztof Bosak w Poznaniu

Rząd PiS chce obniżenia jakości ochrony zdrowia w Polsce. Nigdy nie będzie na to mojej zgody – przekonywał w Poznaniu Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji na prezydenta zwrócił się do Andrzeja Dudy, aby zawetował ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem Bosaka, jakość leczenia w Polsce pogorszy się ponieważ nowe przepisy upraszczają nostryfikowanie dyplomów lekarskich dla cudzoziemców. – Musimy stanąć wyraźnie w obronie jakości kształcenia medycznego, które w Polsce trwa wiele lat – podkreślił Bosak.



Szymon Hołownia w Lublinie

Poza Polską PiS-u i Platformy jest jeszcze olbrzymia Polska obywateli, która chce widzieć w pałacu prezydenckim bezpartyjnego prezydenta, a partiom chce wskazać ich miejsce. Ich miejsce jest w Sejmie – mówił Szymon Hołownia na spotkaniu z wyborcami w Lublinie. Bezpartyjny kandydat na prezydenta zwrócił się z apelem, aby przestać postrzegać politykę jako rywalizację między PiS-em a PO.



Rafał Trzaskowski w Tarnowie

Przez ostatnie pięć lat samorządy w całej Polsce zostały zmuszone, żeby dołożyć kolejne 9 miliardów złotych do edukacji – powiedział w Tarnowie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że rząd spycha odpowiedzialność za usługi publiczne na samorządy. Trzaskowski zarzucił rządowi PiS, że za obiecanymi podwyżkami dla nauczycieli nie idzie wzrost subwencji oświatowej wypłacanej z budżetu.



Andrzej Duda w Goździe

Prezydent Andrzej Duda odwiedził miejscowość Gózd na Mazowszu. Zabiegając o poparcie jego kandydatury w nadchodzących wyborach, mówił o sukcesach rządu PiS. – Zrobiliśmy coś, czego nikt do tej pory nie zrobił. Podnieśliśmy płacę minimalną o prawie tysiąc złotych. Z 1750 złotych w 2015 roku na 2600 złotych obecnie. To gigantyczny wzrost, który przekłada się na wiele innych elementów codzienności – mówił Duda. Zaznaczył przy tym, że chciałby, aby płace w Polsce dorównały zarobkom w Europie Zachodniej.

Wybory prezydenckie 2020: Najnowszy sondaż

Wirtualna Polska tydzień temu opublikowała sondaż IBRiS z którego wynika, że Andrzeja Dudę popierało 42,3 proc., a Rafała Trzaskowskiego 23,2 proc. respondentów. Badanie udostępnione w niedzielę 7 czerwca wskazuje, że prezydent Warszawy przez ostatnie dni nadrobił nieco strat do głowy państwa. W najnowszym sondażu 42,7 proc. ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na Dudę, a 26,6 proc. na Trzaskowskiego.

Trzecie miejsce z wynikiem 7,7 proc. zajął Szymon Hołownia. Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się podobnym, wynoszącym 7,4 proc., poparciem respondentów. 6,9 proc. osób biorących udział w sondażu w roli prezydenta chciałoby zobaczyć Krzysztofa Bosaka. Kolejna lokata w sondażu przypadła w udziale Robertowi Biedroniowi, którego wskazało 3,4 proc. badanych. Głos na Marka Jakubiaka chce oddać 0,1 proc. ankietowanych.

Podczas sondażu zrealizowanego w dniach 5-6 czerwca metodą CATI na próbie 1100 osób, zapytano także o samą chęć udziału w wyborach. Zamiar udziału w głosowaniu zadeklarowało 64,2 proc. pytanych. Do urn na pewno nie pójdzie 21,4 proc. ankietowanych, a 11,9 proc. respondentów wybrało opcję „raczej nie”.