Hasło Trzaskowskiego to „oczywisty plagiat” hasła Lecha Kaczyńskiego? „Premia za refleks dla sztabowców Dudy”

W poniedziałek 8 czerwca przedstawiciele sztabu Rafała Trzaskowskiego zaprezentowali jego hasło wyborcze. – „Silny prezydent. Wspólna Polska” – to odpowiedź na to, co słyszeliśmy na ulicach polskich miast i miasteczek. Po jednej stronie stoi Rafał Trzaskowski, który staje w obronie konstytucji, który pokazał, że umie zarządzać stolicą 38-milionowego kraju, a po drugiej Andrzej Duda, który przysięgał na konstytucję, a potem ją wielokrotnie łamał. Mamy dość słabej prezydentury. Potrzeba nam prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce – mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

„Oczywisty plagiat”

Po ujawnieniu hasła wyborczego kandydata, który otrzymał rekomendację KO do startu w wyścigu wyborczym, Kamil Bortniczuk we wpisie na Twitterze, zauważył podobieństwo do hasła Lecha Kaczyńskiego z 2005 roku. „Podobno hasło kampanii R. Trzaskowskiego to SilnyPrezydentWspolnaPolska.pl. Abstrahując od oczywistego plagiatu hasła śp. Lecha Kaczyńskiego z 2005 roku... warto kliknąć... premia za refleks dla sztabowców Andrzej Duda" – napisał polityk. Hasło Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, które zostały przeprowadzone 15 lat temu brzmiały: „Silny prezydent, uczciwa Polska”. Co ciekawe, po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy: „SilnyPrezydentWspolnaPolska.pl” użytkownik zostanie przeniesiony na stronę prezydenta Andrzeja Dudy.