Kosiniak-Kamysz: Za emeryturę bez podatku wydrapię oczy i wszystko inne

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem programu „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Kandydat PSL na prezydenta zapewniał w rozmowie, że na spotkaniach z wyborcami jego sztab jako jedyny przestrzega zaleceń epidemicznych. Skomentował tez sondaże, które dają mu dopiero czwarty wynik.

– Można sobie pójść na bazarek sondażowy i kupić sondaż. Małgorzata Kidawa-Błońska miała w lutym 30% poparcia, 27, 25 czasem. Ale podobne poparcie jak dzisiaj Rafał Trzaskowski, czyli można powiedzieć, że to wróciło do tego poziomu, który był na początku kampanii – stwierdził lider PSL.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że scena polityczna jest zmonopolizowana przez dwie partie „bo one się tak umówiły”. – Są w klinczu nienawiści między sobą. Nienawidzą się, a żyć bez siebie nie mogą – stwierdził. – Wpędzili nas w wojnę, w której oni wydają rozkazy, a my mamy je wykonywać. Nie godzę się na to. Chcę doprowadzić do Polski, która nie będzie biała czy czerwona, a będzie biało-czerwona – podkreślił.

„Za emeryturę bez podatku wydrapię oczy i wszystko inne”

Kosiniak-Kamysz przyznał, że nie wstydzi się podniesienia wieku emerytalnego, ale wyciągnął wnioski z tego, że ta reforma się nie przyjęła. – T o kwestia wyciągnięcia wniosków. Polskie społeczeństwo się starzeje, będą coraz większe obciążenia dla młodego pokolenia. Podniesienie wieku emerytalnego to była praktyka stosowana w Europie, w Polsce zostało to niezaakceptowane i to rozumiem – stwierdził. – Zawsze będą walczył o to, żeby system emerytalny mógł być bezpieczny dla emerytów i nie był tak obciążający dla młodego pokolenia – dodał.

– Za emeryturę bez podatku wydrapię oczy i wszystko inne – zapowiedział lider PSL. – Rządzący przez ostatnie pięć lat nie zaproponowali, jak podnieść emerytury, ale żeby koszty pracy były niższe. Dziś państwo karze pracowników i pracodawców za to, że chcą pracować – ocenił.

PSL poprze bon turystyczny

– Bon turystyczny to miało być 1000 złotych dla wszystkich pracujących. Skończyło się na zapowiedzi 500 zł na każde dziecko i uważam, że ta propozycja dyskryminuje seniorów, osoby, które płacą podatki i pracują, a nie mają dzieci, bo może jeszcze nie założyły rodziny, a może nie mogą mieć dzieci – mówił lider PSL.