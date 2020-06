Trzaskowski złożył w PKW 1,6 mln podpisów. Pudełka z listami poparcia niosło 106 osób

Cytowany przez rp.pl Rafał Trzaskowski nie tylko poinformował o liczbie zebranych podpisów, ale również nawiązał do działań władz. – Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za tę olbrzymią mobilizację, za tę energię. Mimo tego, że rządzący próbowali nam rzucać kłody pod nogi, dać nam kilka dni na zbieranie podpisów – mówił. – Takiej mobilizacji, takiej energii nie widzieliśmy w Polsce od wielu laty. Wszędzie były uśmiechy, to jest najważniejsze. Władza zafundowała nam wielkie święto: uczciwości, uśmiechu, wspólnoty. Rzadko dziękuję władzy, ale za to serdecznie dziękujemy – dodawał.

W mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia oraz filmiki obrazujące długą kolejkę osób niosących listy poparcia do siedziby PKW. Administrator oficjalnego profilu kampanii Trzaskowskiego przekazał, że pudełka z kartami niosło aż 106 osób. Tym samym zamyka się pierwszy etap kampanii przed wyborami prezydenckimi, a włodarz Warszawy zapowiedział już kolejne spotkania oraz wieszanie plakatów i banerów. – W kolejnym etapie znowu bardzo prosimy o wsparcie jakiekolwiek, uśmiechem, uściskiem dłoni, albo łokciem, bo tak się teraz witamy – mówił

100 tys. już w niedzielę

Podczas sobotniego briefingu prasowego w Zakopanem Rafał Trzaskowski został zapytany o akcję zbierania podpisów. Przypomnijmy, nieoficjalnie wskazywano, że prezydent Warszawy w dwa dni zebrał wymaganą liczbę 100 tys. – Z tych oficjalnych danych, które spływają do nas – 60 tysięcy, natomiast być może tych podpisów jest znacznie, znacznie więcej. Widząc tę niesamowitą energię, którą widzimy wszędzie, również na Podhalu, gdzie te podpisy zbiera się w bardzo wielu miejscach – mówił prezydent Warszawy.

Już następnego dnia okazało się, że kandydat na głowę państwa zebrał wymaganą liczbę podpisów, o czym na Twitterze poinformował Cezary Tomczyk. „Mamy już 120 128 podpisów. Stan na 8.00. Musimy zbierać dalej! Kto wie, co ta władza będzie chciała zrobić. Dziękujemy za każdy podpis” – napisał poseł. Nieco ponad dwie godziny później Michał Szczerba potwierdził, że zebrano już 143 455 podpisów, a ta liczba była uaktualniana co godzinę.