Poznaliśmy termin debaty prezydenckiej. Poprowadzi ją Michał Adamczyk

Centrum Informacji TVP przekazało, że debata przedwyborcza odbędzie się 17 czerwca o godz. 21 i będzie transmitowana na antenach TVP1 oraz TVP Info. Starcie kandydatów na prezydenta potrwa 70 minut, a nadawca ma zapewnić zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa. Portal wirtualnemedia.pl przekazał, że podobnie jak poprzednią debatę, również tę poprowadzi Michał Adamczyk.

Trzaskowski zebrał już podpisy

– Tych podpisów jest już dziś policzonych 1,6 mln a będzie prawdopodobnie więcej – powiedział Rafał Trzaskowski, który złożył w PKW podpisy osób popierających jego kandydaturę. Wymagana przepisami liczba podpisów została oficjalnie potwierdzona już w niedzielę.

Cytowany przez rp.pl Rafał Trzaskowski nie tylko poinformował o liczbie zebranych podpisów, ale również nawiązał do działań władz. – Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za tę olbrzymią mobilizację, za tę energię. Mimo tego, że rządzący próbowali nam rzucać kłody pod nogi, dać nam kilka dni na zbieranie podpisów – mówił. – Takiej mobilizacji, takiej energii nie widzieliśmy w Polsce od wielu laty. Wszędzie były uśmiechy, to jest najważniejsze. Władza zafundowała nam wielkie święto: uczciwości, uśmiechu, wspólnoty. Rzadko dziękuję władzy, ale za to serdecznie dziękujemy – dodawał.

W mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia oraz filmiki obrazujące długą kolejkę osób niosących listy poparcia do siedziby PKW. Administrator oficjalnego profilu kampanii Trzaskowskiego przekazał, że pudełka z kartami niosło aż 106 osób. Tym samym zamyka się pierwszy etap kampanii przed wyborami prezydenckimi, a włodarz Warszawy zapowiedział już kolejne spotkania oraz wieszanie plakatów i banerów. – W kolejnym etapie znowu bardzo prosimy o wsparcie jakiekolwiek, uśmiechem, uściskiem dłoni, albo łokciem, bo tak się teraz witamy – mówił.