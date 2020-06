Oburzony wyborca krzyczał do Andrzeja Dudy: „marionetka”. Prezydent wdał się z nim w dyskusję

Między Andrzejem Dudą a wyborcą, który delikatnie mówiąc nie ocenia dobrze upływającej kadencji głowy państwa, doszło do wymiany zdań. Mężczyzna krzyczał w kierunku urzędującego prezydenta: „marionetka”. Andrzej Duda zdecydował się porozmawiać z wyborcą. – Podpisuje pan wszystko, co prezes każe – zarzucał mężczyzna. – A ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych? – zapytał Andrzej Duda. Wyborca odparł, że „nie interesuje się aż tak głęboko" i dodał, że prezydent „jest notariuszem rządu”. Andrzej Duda odpowiedział, że „podpisuje to, co dobre dla Polski i ludzi”. – Rozdajecie nie swoje pieniądze – atakował wyborca. – Rozdajemy podatnikom ich pieniądze – odparł prezydent. – To są pieniądze, które wcześniej pozwalano z Polski kraść najprawdopodobniej – dodał.

„Inwektywy pod moim adresem”

Niezadowolony mężczyzna stwierdził, że „ma prawo do oceny prezydentury Andrzeja Dudy i uważa, że nie jest on prezydentem wszystkich Polaków”. – Ma pan prawo do swojej oceny, ma pan prawo taką ocenę wyrazić, ale bardzo bym prosił, żeby właśnie pan to czynił w taki sposób, jak w tym momencie, w sposób normalny, parlamentarny – odpowiedział Andrzej Duda. – Chciałbym, żeby pan był prezydentem wszystkich Polaków – mówił dalej wyborca. – Robię, co w mojej mocy – przekonywał prezydent, wymieniając program 500+ oraz Tarczę Antykryzysową. – Miło mi jest, że mogę z panem spokojnie porozmawiać, a nie że wykrzykuje pan inwektywy pod moim adresem – powiedział po trwającej kilka minut rozmowie Andrzej Duda.

Gdy dyskusja się przedłużała, powoli włączali się w nią inni wyborcy. Pod koniec nagrania, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych, słychać głośne okrzyki zgromadzonych: „Andrzej Duda” oraz „dziękujemy”.

