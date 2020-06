Kaczyński ostrzega członków PiS przed wygraną kandydata opozycji . „Mamy dziś stan alertu”

Prawo i Sprawiedliwość zamieściło we wtorek w mediach społecznościowych list otwarty Jarosława Kaczyńskiego. Prezes partii nie tylko mobilizuje w nim zwolenników przed wyborami prezydenckimi, ale też wylicza zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie zwycięstwo kandydata opozycyjnego. „Mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy odniesiemy zwycięstwo” – deklaruje.

Lider Prawa i Sprawiedliwości na początku podkreśla, że kieruje odezwę do członków partii w szczególnym momencie – pandemii koronawriusa, która w wielu krajach wywołała kryzys epidemiczny, gospodarczy czy społeczny. „W naszej Ojczyźnie pandemia została wykorzystana do wywołania kryzysu konstytucyjnego” – twierdzi Jarosław Kaczyński. Polityk wskazuje na nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich w możliwych konstytucyjnie terminach, o co obwinia działaczy opozycji.

Kaczyński przekonuje, że wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję „leży w elementarnym interesie Polski” , gdyż stanowi gwarant kontynuacji „dobrej zmiany” . Lider PiS wylicza reformy w zakresie polityki socjalnej, bezpieczeństwa, gospodarczym, ale też wzywa do budowy silnej Polski opartej na wspólnocie.

„W naszej narodowej tradycji szczególną rolę ma i nadal powinna mieć rodzina tworzona przez kobietę mężczyznę i ich dzieci, stanowiąca mocną podstawową komórkę naszej wspólnoty narodowej” – zaznacza Kaczyński.

Polityk podkreśla, że droga do jego wymarzonej Polski byłaby łatwiejsza, gdyby udało się uzyskać „szeroką narodową zgodę” . „Niestety, brakuje jej w naszej Ojczyźnie. Opozycja wciąż broni starego systemy, broni przywilejów tak zwanych elit, dąży do podporządkowania polskich spraw obcym pływom, chce podtrzymywać pozostałości dawnych zależności z czasu PRL i budować nowe” – czytamy w liście.

Kaczyński o Trzaskowskim: Przedstawiciel skrajnej lewicy

Jarosław Kaczyński przywołuje afery III RP, zarzucając oponentom podobny styl działania i korzystanie z analogicznej „socjotechniki” . „ Po zmianie kandydata Platformy podjęta została oszukańcza próba przekonania społeczeństwa, że przedstawiciel skrajnej lewicy, którego poglądy znalazły już aż nadto jasny wyraz w sposobie rządzenia Warszawą (w czasie którego dał się poznać jako zagorzały zwolennik ideologii LGBT marzący o tym, by jako pierwszy udzielić ślubu homoseksualnej parze) przedstawia się jako katolika, kontynuatora Solidarności, a nawet osobę nawiązującą do tradycji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” – ocenia Jarosław Kaczyński.

Apel o mobilizację

Prezes Prawa i Sprawiedliwości apeluje, by odpowiedzią na „agresję i oszustwa” , była maksymalna mobilizacja przed wyborami.

„Mamy świetnego, zweryfikowanego przez praktykę kandydata. Mamy wielkie i realistyczne plany gospodarcze i społeczne” – zapewnia Kaczyński.

Kontynuując, kreśli obraz kolejnych zmian, które PiS proponuje Polakom. „Są one niezbędne do osiągnięcia celu, o którym pisałem na początku tego listu, jakim jest Polska szczęśliwych, godnych oraz mających poczucie sensu i znaczenia swojego życia Polaków” – twierdzi. Dodaje, że zmiany są potrzebne w wielu dziedzinach życia. „Potrzeba ich – nie ukrywam tego – również w naszych szeregach” – zaznacza.

„Nic nie robi się samo”

Na zakończenie Kaczyński twierdzi, że „nikt rozsądny” nie może liczyć na „konstruktywną postawę KO lub wyłonionego przez tę formację kandydata na Prezydenta RP” .