„Twardy z niego zawodnik. Prawdziwy beton”. Andrzej Duda komentuje film z Olkiem

„Panie prezydencie, najlepszy spot wyborczy” – takimi słowami użytkowniczka Twittera o nicku Magdalenka „zaczepiła” głowę państwa na portalu społecznościowym. Co takiego miała do pokazania prezydentowi? Internautka zamieściła film z dzieckiem (zastrzegając, że to nagranie „znalezione w sieci” - red.), które powtarza „Duda, Duda” . Proszone, by wypowiedziało słowo „Trzaskowski” , odmawia i kontynuuje powtarzanie nazwiska prezydenta. – Ale Ty jesteś PiS-ior, Olek – komentuje jego rozbawiona opiekunka.

Nagranie z udziałem Olka przypadło do gustu samemu zainteresowanemu. Prezydent udostępnił je na prywatnym profilu na Twitterze z komentarzem: „Olka proszę ucałować ode mnie. Twardy z Niego zawodnik. Prawdziwy beton” .