Soros, Antifa i uchodźcy. Tak „Wiadomości” TVP zaatakowały Trzaskowskiego

Kampania prezydencka wkracza w decydującą fazę. Do wyborów pozostało mniej niż 20 dni. Wkroczenie do rywalizacji o Pałac Prezydencki Rafała Trzaskowskiego zostało zauważone m,in. przez „Wiadomości” TVP, które od ogłoszenia przez Platformę Obywatelską decyzji o zmianie kandydata, wyemitowały kilka krytycznych materiałów na temat prezydenta Warszawy. We wtorek 9 czerwca widzowie głównego programu informacyjnego TVP mogli się dowiedzieć m.in. że „jest on zwolennikiem sprowadzenia do Polski nielegalnych imigrantów a jako wiceszef MSZ nie chciał twardo bronić Polaków przed kłamliwymi oskarżeniami o współudział w Holocauście”.

„Wiadomości” uznały, że Rafał Trzaskowski jest zwolennikiem sprowadzenia do Polski nielegalnych migrantów. Materiał Konrada Węża zaczyna się on od pokazania, jak w Brukseli imigranci okradają miasto, demolują sklepy. – Taki sam koszmar przeżywają mieszkańcy Anglii czy Francji. Gdyby Platforma Obywatelska zrealizowała forsowany przez brukselskie elity plan obowiązkowej relokacji uchodźców, podobne sceny prawdopodobnie oglądalibyśmy na polskich ulicach – skomentował. Chwilę później pojawiło się nagranie, na którym prezydent Warszawy mówi, że negocjował kwestię wpuszczenia uchodźców do Polski. – Po tym, jak w 2015 roku Polacy przekazali władzę w ręce rządu Prawa i Sprawiedliwości, ten nie zgodził się na relokację obcych kulturowo imigrantów do naszej ojczyzny. Dziś kolejni imigranci pukają do drzwi Unii Europejskiej, a wyborcy mogą się tylko domyślać, co na temat imigracji powiedziałby Rafał Trzaskowski, gdyby został prezydentem – ocenił Konrad Wąż.

Dziennikarz TVP nawiązał także do George'a Sorosa. – Miliarder, realizując plan doprowadzenia do zaniku państw narodowych w Europie, już w 2016 roku publicznie zapowiedział, że zainwestuje także w ich asymilację w Europie – wyjaśnił. Nie zabrakło nawiązania do fundacji Sorosa, z której środków zostało sfinansowane dawne stypendium kandydata PO w wyborach prezydenckich. – Nie brak opinii, że to właśnie ze względu na swoje powiązania Trzaskowski jako wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL wspierał mechanizm przymusowej relokacji uchodźców do Polski – podusmował Wąż.

Antifa i Holokaust

„Wiadomości” cofnęły się również o 5 lat, do czasów, gdy Rafał Trzaskowski był wiceszefem MSZ. Politykowi wypomniano „niedostateczne działania, mające na celu ochronę Polski i Polaków przed kłamliwymi oskarżeniami o współudział w Holocauście”. W dalszej części materiału dziennikarz TVP skrytykował Trzaskowskiego za brak reakcji na zamieszki w USA po śmierci George'a Floyda. – Teraz Trzaskowski wyraźnie broni się przed publicznym skrytykowaniem Antify. To organizacja podejrzewana o związki z Georgem Sorosem. Po serii ostatnich zamieszek za oceanem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wpisanie Antify na listę organizacji terrorystycznych. Organizacje o podobnym profilu uczestniczyły w finansowanym przez podległy Trzaskowskiemu stołeczny ratusz w szkoleniach – podsumował Konrad Wąż.