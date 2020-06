Pięć pytań wraz z odpowiedziami kontrkandydatów Andrzeja Dudy. Prezydent opublikował nowy spot

W trwającym ponad półtorej minuty klipie opublikowanym przez sztab Andrzeja Dudy poruszono pięć tematów, które dotyczą kwestii społecznych, a także wizji prowadzenia polityki zagranicznej. W spocie zostały przytoczone wypowiedzi kontrkandydatów urzędującego prezydenta w wyścigu wyborczym oraz osób z nimi związanych. Wypowiedzi polityków pochodzą z różnych wystąpień z przeszłości i trwają jedynie po kilka sekund.

Co z programem 500+ i wiekiem emerytalnym?

Czy podpisałby pan ustawę likwidującą program 500+? – to pierwsze pytanie, na które chciał zwrócić uwagę opinii publicznej sztab Andrzeja Dudy. – Nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu, żeby państwo płaciło 500 złotych miesięcznie – powiedział Donald Tusk. – To jest przekupywanie wyborców – ocenił Robert Biedroń. – 500 plus, ten program rozdawnictwa – komentował z kolei Rafał Trzaskowski.

Kolejny wątek poruszony w spocie dotyczy ewentualnego podpisania przez wybranego 28 czerwca prezydenta ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Twórcy klipu przypomnieli słowa lidera PSL z przeszłości. – Projekt podnosi i zrównuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz z mównicy sejmowej. – Nie da się powrócić do tego niższego wieku emerytalnego – ocenił Rafał Trzaskowski. – Obniżenie wieku emerytalnego, które jest kuriozalnym pomysłem – dodał polityk.

Relokacja imigrantów i małżeństwa homoseksualne

Następne pytanie dotyczy podpisania ustawy o „przymusowej relokacji imigrantów”. – Musimy przyjąć dwa tysiące uchodźców – stwierdził Rafał Trzaskowski. – Przyjmiemy tych kilkaset osób do Polski – powiedział z kolei Szymon Hołownia, którego wypowiedź została wmontowana w omawiany fragment. – Czy podpisałby pan ustawę wprowadzającą małżeństwa i adopcję dzieci przez pary homoseksualne? – to kolejny wątek poruszony przez sztabowców urzędującego prezydenta. W tym przypadku podobnie jak w pozostałych, pojawiają się wyrywkowo zmontowane wypowiedzi polityków kandydujących w wyborach prezydenckich. – Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić – powiedział Rafał Trzaskowski, który w jednym z kolejnych fragmentów w spocie mówi o podpisaniu „karty LGBT”. Została również przypomniana wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że „barwy tęczy to jest flaga spółdzielców na przykład”.

Ostatni temat z najnowszego spotu Andrzeja Dudy, to kwestia dotycząca decyzji ws. ustawy zastępującej złotówkę walutą euro. – Polska powinna do strefy euro wejść – powiedział Trzaskowski. „A Ty chcesz, żeby polska taka była… Bez 500 plus, z wiekiem emerytalnym 67, małżeństwami homoseksualnymi i adopcją dzieci przez pary homoseksualne?” – to szereg pytań, które wyborcom stawia sztab prezydenta na zakończenie klipu.