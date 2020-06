Wybory prezydenta RP w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przedstawiono konkretne zasady

Wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca br. do godziny 24:00. Natomiast osoby, które zostały już wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach zarządzonych na 10 maja, będą ujęte w spisie wyborców w wyborach zarządzonych na 28 czerwca, jeśli najpóźniej do 16 czerwca do godziny 24:00 zawiadomią konsula, u którego uprzednio zgłosili zamiar głosowania, o zamiarze głosowania w formie korespondencyjnej lub o zmianie miejsca zamieszkania.

Jakie dane powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców https://ewybory.msz.gov.pl bądź mailowo, pisemnie, telefonicznie lub faksem – w wydziale konsularnym ambasady RP albo w którymś z konsulatów generalnych.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Na terenie Zjednoczonego Królestwa utworzono 11 obwodów głosowania – sześć w Londynie, dwa w Manchesterze, dwa w Edynburgu i jeden w Belfaście, zaś na terenie Irlandii – trzy, wszystkie w Dublinie.

Zarówno na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jak i na terytorium Irlandii, z uwagi na sytuację epidemiczną i warunki organizacyjne i prawne, nie ma możliwości osobistego odebrania pakietu od właściwego konsula RP oraz dostarczenia koperty zwrotnej do właściwego konsula oraz właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wybory 2020. W jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory prezydenta RP odbędą się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7:00-21:00. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, druga tura odbędzie się 14 dni później, czyli w niedzielę 12 lipca w godz. 7:00-21:00.

Wyborcy, którzy nie dokonają zgłoszenia zamiaru głosowania do 15 czerwca, ale chcieliby wziąć udział w ewentualnej drugiej turze, będą mieli taką możliwość, jeśli zgłoszą się najpóźniej do 29 czerwca do godz. 24:00.

