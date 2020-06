Wojewódzki zagłosuje na Bosaka? Polityk przypomniał dziennikarzowi nagranie z przeszłości

„Kuba Wojewódzki w tygodniku »Polityka« poświecił wzmiankę korzystnemu dla mnie sondażowi. Skoro tak to przypomnę, że gdy byłem u niego w programie 15 lat temu to pytał mnie o zamiar startu w wyborach prezydenckich i zadeklarował, że będzie na mnie głosował gdy wystartuję!” – napisał Krzysztof Bosak na Twitterze. Do postu kandydat startujący w wyścigu prezydenckim dołączył fragment wspomnianego artykułu. „Ciekawy sondaż prezydencki wśród kibiców piłkarskich. Gdyby to oni decydowali, prezydentem Polski zostałby kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak. Andrzej Duda poza podium. PiS o kibicach mawiał: prawdziwi patrioci, bohaterowie XXI w. Miał rację” – czytamy.

Sondaż wśród kibiców piłki nożnej. Gigantyczne zwycięstwo Krzysztofa Bosaka

Na początku czerwca Agencja analityki sportowej Sport Analytics postanowiła przeprowadzić tzw. badanie omnibusowe (wielotematyczne, przeprowadzane na dużej próbie – red.), które pokazuje, kto zostałby prezydentem naszego kraju, gdyby głos należał wyłącznie do kibiców piłki nożnej. W sondażu wzięło udział 1065 osób deklarujących się jako kibice piłkarscy. Przeprowadzono go za pomocą ankiety internetowej. Dobór był warstwowo-losowy, gdzie warstwami były płeć i wiek (od 18 do 44 lat).

Dość nieoczekiwanym zwycięzcą sondażu został polityk Konfederacji Krzysztof Bosak, którego popiera 46,7 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski, który mógłby liczyć na poparcie w wysokości 21,62 proc. głosów. 8,19 proc. badanych zadeklarowało chęć oddania głosu w wyborach prezydenckich na Szymona Hołownię. Słaby – zaledwie jednocyfrowy wynik – odnotował urzędujący prezydent. Według sondażu Andrzej Duda uzyskałby 8,03 proc. głosów. 5,41 proc. respondentów najchętniej widziałoby w roli gospodarza Pałacu Prezydenckiego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Robert Biedroń mógłby liczyć na poparcie w wysokości 2,9 proc. a Marek Jakubiak 2,5 proc.