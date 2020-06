Mężczyzna nazwał prezydenta „marionetką”. To działacz Wiosny i Ruchu Palikota?

W Bytowie między Andrzejem Dudą a wyborcą, który delikatnie mówiąc nie ocenia dobrze upływającej kadencji głowy państwa, doszło do wymiany zdań. Nagranie ze zdarzenia cieszyło się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Mężczyzna krzyczał w kierunku urzędującego prezydenta: „marionetka”. Andrzej Duda zdecydował się wówczas porozmawiać z niezadowolonym wyborcą.

„Mam wieki »szacun« do Sławka”

Jak ustalił Onet, mężczyzna, który żywiołowo dyskutował z prezydentem, to Sławomir Witkowski, mieszkaniec Bytowa. – Potrzeba sporej odwagi, by wejść w nieprzyjazny tłum i pokazać, że ma się inne zdanie. Z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to łatwe, a często nie jest też przyjemne. Mam wielki „szacun" do Sławka – powiedziała w rozmowie z Onetem Anita Czarniecka, która angażuje się w działania Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP. Kobieta dodała, że z jej wiedzy wynika, że „Sławek nie jest w żadnej z tych organizacji”.

Witkowski to działacz Wiosny?

Portal tvp.info poinformował z kolei, że Sławomir Witkowski to działacz Wiosny, partii którą założył rywal Andrzeja Dudy w wyścigu prezydenckim. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia Witkowskiego z Robertem Biedroniem, a także posłem Lewicy Markiem Rutką, z którym skontaktowali się dziennikarze Onetu. – Była taka akcja Wiosny w całej Polsce, gdzie w trybie dostępu do informacji publicznej pytaliśmy o wysokość zarobków prezydentów miast. Jako ówczesny działacz Wiosny pojawiłem się w Bytowie. Pan Sławomir był sympatykiem Wiosny i razem zrobiliśmy interwencję. Z tego co wiem pan Sławomir nigdy nie był członkiem Wiosny, a wcześniej był działaczem Ruchu Palikota – opisał polityk.