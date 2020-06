„Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn”. Wpadka na kampanijnym koncie Andrzeja Dudy

Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski w mediach społecznościowych opublikował screena z twitterowego profilu @AndrzejDuda2020. Na kampanijnym koncie urzędującego prezydenta można było przeczytać, że „małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn i takim pozostanie”. „A co to za skrajne eksperymenty społeczne?” – pytał dziennikarz wspomnianej rozgłośni.

Wpis został już usunięty z kampanijnego konta prezydenta. Do jego treści odniosła się jednak Katarzyna Lubnauer. „Tak oficjalnie promować bigamię. Odważny program ma nasz Prezydent Duda! Czuję się przy nim jakaś konserwatywna” – napisała polityk. „Wszystkie kolory fantazji i obsesji Andrzeja Dudy” – skomentowała z kolei Barbara Nowacka. Internauci byli podzieleni. „Wolałbym, aby moja żona była związana tylko ze mną, a nie z innymi mężczyznami, jak przez przypadek napisał pan prezydent”, „Ilu tych mężczyzn może być?” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. „Literówka. Proszę nie nakręcać bezsensownych afer” – napisała kolejna internautka.

Karta Rodziny

W środę 10 czerwca prezydent podpisał Kartę Rodziny, a podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił jej główne założenia. Andrzej Duda podkreślił, że Karta Rodziny to nie tylko wsparcie finansowe, ale również „gwarancja programów, które zostały już wprowadzone”. Mowa tutaj o 500 plus, Mama plus czy wprowadzeniu bonu wakacyjnego na każde dziecko oraz objęciu opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. – To gwarancja utrzymania obniżonego wieku emerytalnego – dodawał. Prezydent zadeklarował również utrzymanie programu 13. Emerytura czy finansowania leków dla osób po 75. roku życia.

W podpisanym przez polityka dokumencie znalazły się także wzmianki na temat eliminowania przemocy w rodzinie oraz podwyższenia kar za dopuszczanie się takich czynów. Prezydent zwrócił również uwagę, że państwo powinno wzmacniać ochronę dzieci przed pornografią, ale jednocześnie podkreślił, że w tej kwestii inicjatywa należy także do rodziców.