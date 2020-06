Andrzej Duda przedstawił Kartę Rodziny. Rafał Trzaskowski odpowiedział w nietypowym stylu

Do końca kampanii wyborczej pozostały niespełna trzy tygodnie. Kandydaci biorący udział w wyścigu prezydenckim jeżdżą po Polsce, przekonując potencjalnych wyborców do swoich programów. Dzisiaj Andrzej Duda wiele mówił o rodzinie jako podstawowej wartości. Prezydent przedstawił Kartę Rodziny, a w założeniach dokumentu pojawiło się m.in. wsparcie finansowe dla rodzin, ochrona instytucji małżeństwa, ochrona dzieci przed ideologią LGBT, wsparcie dla seniorów, pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci. „Rodzina to najmniejsza wspólnota, w której dorastamy i dojrzewamy, to fundament naszej tożsamości. Państwo polskie ma obowiązek czynić wszystko, by wspierać i chronić rodzinę, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym” – czytamy w treści dokumentu, który został opublikowany na Twitterze przez rzecznika prezydenta.

Rafał Trzaskowski odpowiada

Z całą pewnością można powiedzieć, że jednym z ważniejszych tematów kampanijnej środy za sprawą urzędującego prezydenta stała się dyskusja wokół rodziny, a także roli jaką pełni. Rafał Trzaskowski nawiązał do tego tematu, pokazując swoich bliskich na opublikowanym na Twitterze nagraniu. Polityk wykorzystał rekwizyt z kampanii, podczas której walczył o prezydenturę w Warszawie – niebieską ławkę. „Rodzina? A oto i moja! Od tamtego czasu dzieci trochę wyrosły, ale nic się u nas nie zmieniło – wciąż jesteśmy dla siebie najważniejsi” – napisał włodarz stolicy, który otrzymał rekomendację KO do startu w wyborach prezydenckich, zastępując jednocześnie Małgorzatę Kidawę-Błońską.