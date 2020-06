Szarpanina podczas wiecu prezydenta w Wieluniu. „To 15 lat wojny polsko-polskiej”

Rada Miejska Wielunia przyznała Andrzejowi Dudzie tytuł honorowego obywatela tego miasta. - Dotrzymałem słowa, zrealizowane zostały najbardziej oczekiwane zobowiązania wyborcze, proszę jeszcze o czas na realizacje tych elementów programu, które do dzisiaj nie zostały zrealizowane - mówił prezydent podczas swojego wiecu wyborczego. Andrzej Duda zwrócił się do mieszkańców Wielunia z apelem o poparcie w wyborach. - Chcę taką politykę kontynuować, politykę poważnego traktowania państwa, moich rodaków (...). Mogę przychodzić, patrzeć państwu w oczy, stać i rozmawiać, bo mam świadomość tego, że dotrzymałem słowa i gwarantuję państwu, że dalej będzie to słowo dotrzymane i dlatego proszę o poparcie - zaapelował.

Na wiecu pojawiła się grupa przeciwników prezydenta, którzy mieli ze sobą m.in. transparenty z napisem: Wieluń nie chce Dudy. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja.

Robert Biedroń zamieścił w sieci nagranie (uwaga! wideo zawiera wulgaryzmy), na którym widać jak podczas przemówienia prezydenta starszy mężczyzna zaatakował kobietę, która protestowała przeciwko polityce prowadzonej przez głowę państwa. Po chwili szarpaniny został on odepchnięty. „To 15 lat wojny polsko-polskiej. Przestańcie nas dzielić na lepsze i gorsze sorty i nazywać innych hołotą. Polska musi być domem nas wszystkich” - skomentował kandydat Lewicy w wyborach prezydenckich.