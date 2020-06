Wybory prezydenckie. Kandydaci walczą o poparcie a internauci tworzą MEMY

Do wyborów prezydenckich pozostało mniej niż 20 dni. Do urn wyborczych pójdziemy 28 czerwca, a w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju część z nas odda swoje głosy korespondencyjnie. Poszczególni kandydaci codziennie organizują wiece i konferencje prasowe, spotykają się z mieszkańcami polskich miast, aby walczyć o poparcie. Nieodłącznym elementem kampanii wyborczej są także sondaże. Niemal wszystkie przeprowadzone do tej pory badania opinii publicznej wskazują na zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Jak się jednak okazuje, w drugiej turze sytuacja może być bardzo dynamiczna - z ankiet wynika, że pozostali kandydaci nie są bez szans w starciu z obecnym prezydentem, a niektóre z badań mówią o możliwej porażce kandydata PiS w rywalizacji z Rafałem Trzaskowskim, Szymonem Hołownią czy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

