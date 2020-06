„Antyklerykał, który chce uczyć dzieci o masturbacji”. „Wiadomości” TVP nie odpuszczają Trzaskowskiemu

Materiał, który główny serwis informacyjny TVP wyemitował w środę 10 czerwca zatytułowano „Trzaskowski wspiera LGBT i antyklerykalizm”. Rozpoczęto go od przypomnienia o jednej z pierwszych decyzji prezydenta Warszawy, jaką było podpisanie Karty LGBT. Edyta Hołdyńska, publicystka portalu wPolityce.pl stwierdziła, że polityk PO chce wprowadzić rewolucję ideologiczną w Polsce a dziennikarz TVP podkreślił, że Karta LGBT ta przewiduje wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej, która zakłada, że już czterolatki będą uczyły się poprzez zabawę w lekarza, jak wyrażać własne potrzeby. Przypomniano także słowa Trzaskowskiego o tym, że chciałby przejść do historii jako pierwszy prezydent Warszawy, który udzieli ślubu homoseksualnej parze. Nie zabrakło także – po raz kolejny w materiałach „Wiadomości” poświęconych włodarzowi stolicy – że był on stypendystą fundacji George'a Sorosa.

Dziennikarz TVP Konrad Wąż stwierdził, że lewicowa rewolucja rozgrywa się na dwóch frontach: promocji LGBT towarzyszy walka z Kościołem katolickim. Przypomniał, że na spotkanie opłatkowe w ratuszu nie zaproszono księdza. – Antyklerykalizm Rafała Trzaskowskiego, zdaniem komentatorów, może wynikać z jego nieskrywanej, osobistej niechęci do Kościoła katolickiego. Publicznie wyznał, że odrzuca istnienie Chrystusa i krytykował choćby lekcje religii – komentował reporter telewizji publicznej dodając, że kiedy Rafał Trzaskowski był wiceszefem MSZ powstał spot, z którego usunięto krzyż z Giewontu.